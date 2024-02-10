'У меня упала самооценка': Даша Трегубова рассказала, как обращалась к психологам из-за Оксаны Марченко

Украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова вспомнила, как ее обливали грязью из-за роли ведущей в последнем 10 сезоне шоу "Х-Фактор". Поклонники настолько привыкли к, лучшей на то время, телезвезде Оксане Марченко, которая вела все предыдущие девять сезонов, что не смогли смириться с изменением персонала. Из-за массового хейта Трегубовой даже пришлось обратиться к двум психологам, чтобы восстановиться после массовой клеветы.

Впрочем, в интервью Алине Доротюк она рассказала, что и раньше часто обращалась к психологам, но на тот момент поняла, что ей нужна срочная помощь из-за бунта зрителей в соцсетях. Трегубова читала каждый комментарий в поисках конструктивной критики, но оскорбительные высказывания сильно ударили по ее самооценке. Уже потом даже Андрей Данилко, посоветовал вообще не читать комментарии.

"Я была не готова к этому. К психологу я и раньше обращалась. И тогда я обратилась к психологу, и причем к двум... Я сказала, что очень расстроена и у меня самооценка очень упала, это очень неприятно", – поделилась актриса.

Прием у психолога тогда был очень важен для телеведущей. А сейчас она считает походы к этому специалисту обязательными, чтобы будущее Украины было счастливым и хорошим.

"Я вообще считаю, что психолог ничем не хуже дантиста и других врачей, к которым нужно ходить какое-то время, решать свои вопросы. И это тоже часть нашего будущего Украины, как по мне. Люди, которые научились уважать друг друга, люди, которые посещают психолога, прежде чем написать какой-нибудь комментарий в сети, люди, которые несут ответственность за свои слова. Это очень простые вещи. Мне бы хотелось, чтобы на этих китах [отсылка к трем китам, на которых держится мир] держалось все", – рассказала Трегубова.

Но люди, которые писали гневные комментарии в соцсетях актрисы, похоже, не раздумывали о последствиях. Они сравнивали телеведущих и называли Оксану Марченко более приятной и открытой. По словам Трегубовой, зрители не знали об изменениях на шоу и о том, что происходило за кадром, а судили только по картинке, которую выпускали в эфир.

"Писали "От Марченко была такая душевная, она так их любила. А эта! Вот она размахивает папкой..." Вот в тот сезон еще был такой прикол, что руководители проекта решили немного по-другому монтировать. Они меньше времени уделяли моей поддержке, хотя я поддерживала каждого из участников. И участники это писали! Они писали: "Я участник. Меня поддерживали, просто это не показали". А нашим людям: если не показали – то не было", – сказала телеведущая.

Сейчас Трегубова вспоминает о тех событиях с иронией. Ведь возлюбленная зрителями Оксана Марченко "променяла" Украину на "русский мир" вместе с ее мужем Виктором Медведчуком, обвиняемым в госизмене.

"Но посмотри, как смешно. Сколько прошло лет и ты читаешь комментарии... Ага, Оксана Марченко, да? Вот вы за Оксану Марченко болели..." – резюмировала она.

Актриса считает, что тогда на нее посыпавшаяся гора хейта могла быть "проплачена" тем, кому это выгодно. Сейчас она пытается даже не комментировать ни один скандал, а тем более не занимать чью-то позицию.

"Я, прежде всего, против скандалов. У каждого срача, у каждого скандала есть конечный бенефициар. И это не я. И я не собираюсь им быть. Всегда есть человек, которому это выгодно. Или группа людей. Поэтому я никогда не беру в этом участие. Никогда не обсуждаю и стараюсь не погружаться. Тем более не принимаю какой-то стороны. Я считаю, что в жизни нужно бороться не против чего-то, а за что-то", – объяснила телеведущая.

Ранее OBOZ.UA писал, что Даша Трегубова вообще не жалеет, что снималась в 2020 году в клипе российской группы "Ленинград". Она считает, что нет смысла сожалеть о том, что было сделано до начала полномасштабного вторжения, но если бы такая возможность выпала бы сейчас, то она отказала.

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