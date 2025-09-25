'Ты забыл надеть глаз'. MELOVIN рассказал о конфузе на концерте АНТИТЕЛ: команда стояла, как вкопанная

Украинский певец MELOVIN вспомнил ситуацию, после которой избавился от одного из своих страхов – выйти на сцену без линзы, что в течение длительного времени была важным компонентом его образа. По словам исполнителя, это произошло во время концерта группы АНТИТЕЛА во Дворце спорта, где он выступал "на разогреве".

Тогда артист забыл надеть линзу и даже не заметил этого, пока об этом не заговорили обеспокоенные члены его команды. О таком конфузе он рассказал в подкасте "Поза сценою".

Как поделился MELOVIN, тогда небольшая проблема возникла еще перед его выходом на сцену. Организаторы шоу забыли сменить батарейки в его микрофоне, поэтому прибор просто не работал. К счастью, этот вопрос удалось быстро решить и очень скоро артист спел для слушателей. MELOVIN был невероятно доволен своим выступлением и вернулся в гримерку, полный положительных эмоций, чего нельзя было сказать о его команде.

"Захожу, а вся команда стоит в одной линии и молчит. Я говорю, что все так круто, а они стоят, как вкопанные. Я сажусь и говорю: "Что случилось?". Мой экс-директор отвечает: "Мел Николаевич, посмотрите в зеркало". Я смотрю все нормально, говорю: "Интервью будет, а я мокрый? Давайте вытрусь". А она такая нет-нет, посмотри внимательно, чего-то там нет", – рассказал певец.

MELOVIN никак не мог понять, почему его команда так взволнована, поэтому попросил прямо назвать причину. Бывшая директор артиста попросила его присесть и сказала: "Мел Николаевич, ты забыл надеть глаз". Как отметил MELOVIN, услышав эту фразу он снова побежал к зеркалу и был шокирован, когда понял, что действительно выступил без линзы. Тогда он понял, что аксессуар на самом деле никак не влиял на его творческую деятельность.

