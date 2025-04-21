Тайны личной жизни Папы Римского: кто был его единственной любовью и почему понтифик зарекся никогда не иметь семью

В понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет отошел в засветы Папа Римский Франциск. Большую часть своей жизни понтифик посвятил служению в церкви, однако мало кто знает, что принял он такое решение из-за неудачной истории любви.

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Завоевать сердце бывшего главы Римско-католической церкви смогла только одна женщина по имени Амалия Дамонте, однако, к сожалению, они так и не смогли связать себя узами брака. Против их отношений выступил отец женщины.

История любви Папы Франциска и Амалии Дамонте началась, когда им обоим было всего по 12 лет. Между молодыми людьми промелькнула искра, поэтому роман развивался довольно быстро. Однако этой истории не суждено было продолжаться долго. Когда папа Амалии Дамонте понял, что его дочь испытывает чувство к Папе Франциску, поставил точку в их отношениях.

Похоже, это стало поистине болезненным ударом для понтифика, ведь в тот момент он зарекся никогда не иметь семью. Бывший глава Римско-католической церкви направил любимой письмо со словами: "Если я не женюсь на тебе, то стану священником". Как видим, он сдержал свое обещание. Хотя паре и не удалось построить долговременные отношения, они сохранили теплые чувства друг к другу.

Папа Франциск принял целибат – обет безбрачия духовенства. Он полностью посвятил себя церкви и людям, которым он служит. Понтифик также не имеет наследников, однако при жизни заботился о благополучии семей и детей во всем мире. Он был избран 266-м Папой Римским 13 марта 2013 года.

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