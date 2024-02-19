Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

Украинский певец Александр Пономарев нечасто делится деталями личной жизни, но поздравления своих детишек с праздниками в Instagram обязательно должны быть. Так, он отметил 17-летие сына Александра-копию матери, наименьшего члена семьи от Виктории Мартынюк, с которой певец расстался еще в 2012 году.

От первого брака с Еленой Мозговой у артиста есть дочери Евгения и Зоя, которые очень редко видятся с отцом. Так что, Александр Пономарев имеет два брака, двух родных детей и одну названую дочь. OBOZ.UA собрал фотографии потомков артиста и решил о них рассказать.

Александр Пономарев, 17 лет

15 февраля сыну и тезке Пономарева исполнилось 17 лет. Саша почти все время находится с отцом в Киеве. С его мамой Викторией Мартынюк певец был в браке шесть лет: с 2006 по 2012 годы. Сын Александр своей внешностью как две капли воды похож на маму мягкими чертами лица, серыми глазами и широкими бровями.

Евгения Пономарева, 25 лет

Родная дочь от брака с продюсером Еленой Мозговой не публичная личность. Впрочем, с ней Александр Пономарев очень редко видится, хотя у них есть теплые и дружеские отношения.

Зоя Мозговая, 29 лет

Старшая названа дочь Александра Пономарева от брака с Еленой Мозговой. Несмотря на свой статус небиологического ребенка, она всем сердцем любит артиста, о чем свидетельствуют давние поздравления с 50-летием Пономарева. Отношения с отцом имеет теплые, что заметно из фотографии, опубликованной певцом 12 января, когда женщине исполнилось 29 лет.

Зоя Мозговая по своей натуре не может долго быть на одном месте – она постоянно путешествует, о чем свидетельствуют фотографии на ее Instagram-странице.

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