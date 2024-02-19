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Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
264
Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

Украинский певец Александр Пономарев нечасто делится деталями личной жизни, но поздравления своих детишек с праздниками в Instagram обязательно должны быть. Так, он отметил 17-летие сына Александра-копию матери, наименьшего члена семьи от Виктории Мартынюк, с которой певец расстался еще в 2012 году.

От первого брака с Еленой Мозговой у артиста есть дочери Евгения и Зоя, которые очень редко видятся с отцом. Так что, Александр Пономарев имеет два брака, двух родных детей и одну названую дочь. OBOZ.UA собрал фотографии потомков артиста и решил о них рассказать.

Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

Александр Пономарев, 17 лет

15 февраля сыну и тезке Пономарева исполнилось 17 лет. Саша почти все время находится с отцом в Киеве. С его мамой Викторией Мартынюк певец был в браке шесть лет: с 2006 по 2012 годы. Сын Александр своей внешностью как две капли воды похож на маму мягкими чертами лица, серыми глазами и широкими бровями.

Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

Евгения Пономарева, 25 лет

Родная дочь от брака с продюсером Еленой Мозговой не публичная личность. Впрочем, с ней Александр Пономарев очень редко видится, хотя у них есть теплые и дружеские отношения.

Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

Зоя Мозговая, 29 лет

Старшая названа дочь Александра Пономарева от брака с Еленой Мозговой. Несмотря на свой статус небиологического ребенка, она всем сердцем любит артиста, о чем свидетельствуют давние поздравления с 50-летием Пономарева. Отношения с отцом имеет теплые, что заметно из фотографии, опубликованной певцом 12 января, когда женщине исполнилось 29 лет.

Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

Зоя Мозговая по своей натуре не может долго быть на одном месте – она постоянно путешествует, о чем свидетельствуют фотографии на ее Instagram-странице.

Сын как две капли воды похож на маму. Как выглядят трое детей Александра Пономарева от разных женщин

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