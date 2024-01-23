Супермодель 80-х и 90-х раскрыла свой секрет молодости: как Эль Макферсон удалось сохранить роскошную фигуру в 59 лет

Австралийская супермодель 80-х и сейчас ей не трудно поддерживать свою фигуру. Все потому, что супермодель сосредоточилась на своем здоровье, пишет Daily Mail.

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"Любовь, смех, вода и солнце", по словам Макферсон, – это секрет молодого вида и невероятной фигуры. Звезда откровенно рассказала, что хотя раньше испытывала давление общества из-за своей внешности, однако с годами стандарты стали менее жесткими. "Меньше давления, поскольку я забочусь о себе. Гораздо сложнее, если ты не ведешь здоровый образ жизни", – объяснила она.

"Я думаю, что мое видение здоровья со временем изменилось. Это стало более естественным. Это часть моего образа жизни", – добавила знаменитость. Окружая себя положительными эмоциями, говорит Макферсон, ей гораздо легче поддерживать молодой вид.

Впрочем, на день рождения звезда 90-х может позволить себе полакомиться куском бисквитного торта с кремом. В 2022 году Макферсон говорила, что также соблюдает растительную диету , а все ее продукты выращены в органической местности.

За годы своей успешной карьеры ее подход к молодости и красоте изменился. "Я чувствую, что мы действительно пришли к пониманию того, что "молодость и красота", что, как мы всегда считали, неразрывно связаны, сменились "здоровьем и красотой", – объяснила Макферсон.

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