Стилист оценил современные образы украинских звезд и назвал их главную проблему: Кароль – роковая женщина, а Барских хочет всем понравиться

Украинский стилист Олег-Родион Шурыгин-Грекалов поделился своим экспертным мнением относительно образов звезд отечественной индустрии шоу-бизнеса. По словам профессионала, он не может сказать, что полноценно доволен внешним видом большинства артистов, ведь они очень боятся экспериментировать с аутфитами, чтобы не потерять поклонников.

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По его мнению, такие знаменитости как Надя Дорофеева, или Макс Барских могли бы с легкостью позволить себе кардинально менять стиль и, вероятно, становиться только интереснее для аудитории, однако не делают этого, чтобы нравиться всем. А вот положительное впечатление на эксперта нередко производит внешний вид Тины Кароль, особенно в последнее время. Об этом он рассказал в проекте "Слей Шоу".

"Я буду говорить свое сугубо субъективное мнение. У многих звезд есть какая-то определенная концепция, они ее придерживаются и за рамки не выходят. У нас до сих пор действует формат амплуа. Мы там видим, как наши великие певицы медленно из одного амплуа переплывают в другое. И преимущественно все это связано, к сожалению, с возрастными изменениями. Мне кажется, что у нас до сих пор очень много всего однообразного. Поэтому мне бы хотелось видеть, чтобы наши артисты более свободно исследовали свой стиль. Здесь больше как раз таки проблемы с мужчинами, потому что они же маскулинные, патриархальные, как так ты наденешь что-то не то, обязательно же затравят всеми гомофобными словами", – высказался стилист.

Далее, по просьбе ведущей, Олег-Родион Шурыгин-Грекалов решил детальнее разобрать стиль нескольких звезд отечественной сцены. Первой под прицел попала Тина Кароль. По мнению эксперта, в последнее время образы певицы стали значительно более интересными и она предстает перед публикой как роковая женщина.

"В целом, мне нравится, как сейчас изменился ее стиль. С одной стороны, она вся такая, суперактивная, у нее много хореографии, йога. С другой стороны, это, все же стиль роковой женщины. Чувствуется, что у нее такой образ очень сложной, сильной женщины", – отметил эксперт.

А вот от аутфитов Нади Дорофеевой Олег-Родион Шурыгин-Грекалов не совсем в восторге. По словам профессионала, ему в целом чужд стиль, который предпочитает исполнительница. В частности Олегу-Родону Шурыгину-Грекалову не нравится, что артистка не пытается экспериментировать с внешним видом.

"Я отнюдь не фанат. У нее иногда на красных дорожках попадаются интересные луки. Но это не совсем моя стилизация. Мне кажется, что это тот вариант когда артистка крепко привязывается к своей аудитории, держатся за нее и поэтому мало экспериментируют. Это ничего не говорит плохого о Наде Дорофеевой как личности, а о Наде Дорофеевой как продукте. Кажется, что женщины, как Тина Кароль или Дорофеева, могут себе позволить что угодно просто. Делать лютый арт. Больше экспериментировать", – сказал стилист.

Подобное мнение Олег-Родион Шурыгин-Грекалов имеет и по отношению к лукам Макса Барских. Стилисту кажется, что знаменитости не мешало бы попробовать себя в новых амплуа, а не держаться за примерно одни и те же образы.

"За весь период у него были интересные образы. Ранее него вышел клип Rich и это было что-то такое, типа, наконец-то они экспериментировали с чем-то. Но тоже, мне кажется, что он очень держится за аудиторию. То есть так, чтобы быть на этой грани, чтобы и ЛГБТ-сообществу понравиться, и гетеро аудитории. У него есть много интересных образов, на самом деле. Это тоже артист, который может себе позволить все, что угодно, и снять любые клипы, и тому подобное", – отметил эксперт.

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