Известная визажист поразила суммой, которую украинские звезды платят за макияж

Украинская визажист Галина Лозинская рассекретила, сколько денег звезды отечественного шоу-бизнеса платят за свои макияжи. По словам эксперта, эта сумма может варьироваться от нескольких сотен гривен до 400 долларов, а некоторые готовы отдать и более $1000.

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Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале "Це ніхто не буде дивитись". Визажист отметила, что на цену мейкапа в значительной степени влияет оценка мастера своей работы.

"Минимум может быть 200 гривен. К сожалению, наши визажисты очень сильно демпингуют. А максимально, думаю, селебрити платят примерно 300-400 долларов за макияж. Все по разному себя оценивают. Я тоже могу брать за мейк $300 и у меня есть клиентки, которые готовы столько платить. Но, наверное, я еще не достигла того уровня, чтобы сказать: "Я стою 300 долларов и не меньше", – поделилась экспертка.

Галина Лозинская отметила, если визажисту приходится ехать в другой город, чтобы сделать макияж, клиенты платят больше. По ее словам, некоторые украинские звезды отдают и по $1500 за мейкап.

Как объяснила Галина Лозинская, достаточно часто дорогие и дешевые макияжи почти не отличаются друг от друга. Конечно, некоторые визажисты могут использовать люксовые бренды косметических средств, от чего и будет расти цена услуги, однако более важную роль играет оценка мастера своей работы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звездный визажист Егор Андрюшин назвал стоимость своих макияжей.

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