Стало известно, почему Мэттью Перри на момент смерти имел в банке всего $1,5 миллиона и между кем разделят наследство звезды 'Друзей'

Актер сериала "Друзья" Мэттью Перри задолго до своей смерти, еще в 2009 году, определился, кому отойдет большая часть его состояния в случае трагедии. Почти все деньги звезды были переведены на счет траста под символическим для него названием Alvy Singer Living Trust.

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Сообщается, что бенефициарами стали отец Перри Джон, мать Сюзанна Моррисон, сестра Кейтлин и его бывшая девушка Рэйчел Данн. Состояние Перри оценивали в 120 миллионов долларов, но на его банковском счету хранилось всего 1 млн 596 тысяч долларов. Адвокат объяснил People, почему история с наследием звезды так запутанно выглядит.

В судебных документах стоимость личного имущества звезды оценивалась в "чуть больше 1 миллиона долларов". Как пояснил эксперт, эти деньги сочли дополнительными активами, которые еще не вошли в его частный траст.

"Похоже, все, что было в его завещании, было передано в траст", – объяснил изданию адвокат, не участвующий в этом деле.

Большая часть принадлежавшего Перри состояния (120 миллионов долларов) была записана на его траст еще до смерти. Следовательно, денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом сейчас управляют бенефициары траста, о которых мы писали выше.

"Причина, по которой мы используем трасты, а не завещания, заключается в том, что трасты позволяют избежать завещания, а завещание – это передача активов под наблюдением суда, и завещание публичное", – пояснил эксперт.

Он добавил, что все находящееся в тресте имущество не имеет отношения к завещанию, как и все, кто являются бенефициарами траста.

Адвокаты, по словам собеседника издания, всегда советуют клиентам записать состояние на траст, а не составлять завещание, если они не хотят, чтобы публика считала их деньги.

Перри же, по мнению адвоката, на момент смерти еще не успел перевести $1,5 миллиона на счет траста, поэтому они остались на его личном счете и стали достоянием общественности.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что к загадочной смерти звезды "Друзей" Мэттью Перри может быть причастна знаменитость. У нее изъяли телефон и ноутбук.

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