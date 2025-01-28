Стало известно, от какой роли в 'Квартале 95' категорически отказалась Елена Кравец

Юмористка Елена Кравец периодически отказывалась исполнять свои роли в комедийных концертах "Квартала 95". Она тщательно отбирала некоторые сценки и не всегда соглашалась на предложенных героев. Такое происходило с ролями проституток.

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Об этом рассказал тогдашний сценарист Студии Макс Вышинский в интервью Алине Доротюк. По его словам, Кравец отклоняла номера, которые касались этой тематики, даже несмотря на то, что они были актуальны и имели комедийный подтекст.

Как пример, Вышинский привел сценку, в которой проститутка во время пандемии COVID-19 соблюдала все карантинные ограничения – здоровалась локтем, была в маске и т.д.

"Помню, что Елена Кравец отказывалась играть проститутку. Очень часто мы приносили номера о проститутках в разных ситуациях... Например, COVID-19: вызвал мужчину себе проститутку, а она там локтем здоровается, с маской... К тому времени это было актуально и смешно. Правда, было очень смешно, а Елена Кравец отказалась играть этот номер. Я ее понимаю, потому что ей едва ли не каждый концерт что-то такое приносили. Она уже возможно это как некую обиду воспринимала: "Сколько можно? Я же многогранна!" Я ее прекрасно понимаю, и то, что она многогранна. Она доказывала и не раз это", – вспомнил сценарист.

Он также признался, что на тот момент обиделся на Кравец, поскольку система оплаты в "Квартале 95" предусматривала вознаграждение только за выходившие на сцену номера. Отказ актрисы стал для молодого сценариста финансовым ударом, ведь он планировал потратить гонорар на отдых с девушкой за границей. К слову, он раскрыл, что в среднем получал по 500 долларов за один выпущенный на сцену номер.

"Я еще тогда на нее обиделся заочно. Это был мой номер, а у нас система оплаты такая тогда была, что если это не дошло до сцены – ты не получаешь деньги. А мне там было 26–27 лет, и я хотел улететь на Кипр с девушкой. Я хотел эти деньги!" – добавил Макс Вышинский.

Ранее OBOZ.UA писал, что Макс Вышинский рассекретил, проходят ли цензуру шутки о президенте Владимире Зеленском. По его словам, юмористические номера, касающиеся власти, действительно стали не столь острыми, однако это связано с началом полномасштабной войны, а не какими-то указаниями от главы государства.

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