Стало известно, какой в реальной жизни самый младший сын президента США Бэррон Трамп и кем он хочет стать в будущем

В четверг, 20 марта, единственному общему сыну президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании – Бэррону – исполнилось 19 лет. В течение длительного времени родители пытались держать наследника подальше от публичности, однако инсайдеры, приближенные к семье политика, раскрыли, что юноша очень умная, начитанная и вежливая личность.

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Как сообщили источники изданию People, Бэррон Трамп уже пережил гораздо больше событий, чем его ровесники. Информаторы отметили: вполне возможно, что в будущем он захочет пойти по стопам отца и связать свою жизнь с политикой, однако сейчас он сосредоточен на создании собственных компаний.

"Он пережил то, с чем никогда не сталкивались другие его ровесники. Он хорошо образован, много видел и точно знает, кто он есть", – высказался инсайдер.

По мнению другого источника, немаловажную роль в становлении личности Бэррона Трампа сыграло европейское воспитание со стороны его матери, которая выросла на территории современной Словении. Информатор объяснил: "Он не так агрессивен, как большинство его ровесников, когда они находятся в своих кругах общения. Он тот, кто выслушает, прежде чем сказать, и очень вежлив".

А вот от Дональда Трампа юноша унаследовал особую манеру общения и целеустремленность. Поэтому источник не исключает мысли, что в будущем парень может пойти в политику.

"Бэррон стремится создать свои собственные компании и зарабатывать деньги. Он разделяет этот энтузиазм со своим отцом, что не удивительно. Бэррон, по моему мнению, знает, чего он хочет", – заявил информатор.

Кстати, Бэррон Трамп стал единственным наследником президента США, который нарушил многолетнюю традицию и не пошел учиться в Пенсильванский или Джорджтаунский университет. Он остался получать высшее образование в Нью-Йорке, поскольку, вероятно, чувствует себя наиболее комфортно в этом городе.

"Когда он выйдет в свет и оставит свой след, люди будут иметь лучшее представление о том, кто он на самом деле. Сейчас родители имеют на него большое влияние", – добавил инсайдер.

Ранее OBOZ.UA писал, что портной Бэррона Трампа рассказал, как ведет себя младший сын президента США вне камер.

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