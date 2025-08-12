Стала известна судьба зятя Иосифа Пригожина, который пропал без вести на войне в Украине

Более года семья российского продюсера и сторонника политики Кремля Иосифа Пригожина не имела никаких известий о зяте – 27-летнего Евгения Ткаченко, мужа младшей дочери Данаи. Он пошел воевать в Украину в рамках так называемой "специальной военной операции" и пропал без вести. Только в конце прошлой недели стало известно, что суд официально признал его погибшим.

Как рассказал Пригожин российским медиа, тело зятя так и не нашли. Однако в ходе расследования появились доказательства, которые позволили установить место вероятной смерти.

"Суд постановил, что ему известно место его смерти. Соответственно, его объявили погибшим", – говорил Пригожин. Он также добавил, что подобные решения принимаются только после анализа материалов дела и официального подтверждения со стороны военных структур.

Последнее сообщение, которое Ткаченко прислал своей семье, было коротким и якобы тревожным: "Сегодня мы едем на миссию, я люблю вас всех". После этого связь с ним оборвалась. Еще весной этого года и Пригожин, и его дочь Даная надеялись, что муж жив, однако с каждым месяцем надежда угасала.

Даная Пригожина, которая теперь осталась вдовой с маленьким сыном Даниилом, избегает публичных комментариев и просит россиян не спекулировать на личной трагедии. Мальчик родился в августе 2022 года, всего за несколько недель до того, как Ткаченко мобилизовали. По словам Пригожина, тогда в военкомате якобы не учли данные о новорожденном, что могло бы дать ему отсрочку.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иосиф Пригожин неожиданно сменил политическую позицию и раскритиковал Путина. Он заявил: хочет, чтобы наступил мир и считает, что предложение президента США Дональда Трампа прекратить огонь, от которого сейчас отказывается лидер РФ, является абсолютно правильным.

