Сколько стоит родить в США: украинская блоггерша ошеломила суммой, которую ей нужно заплатить за роды

Участница проектов "Супермама", "От пацанки до панянки" и "Супермодель по-украински", блогер Владислава Роговенко раскрыла сумму, во сколько ей обошлись роды за рубежом. Инфлюэнсер рожала в США и была уверена, что расходы компенсирует страховка.

Оказалось, что до родов не удалось завершить все бюрократические моменты, и теперь украинка должна сама выплатить сумму. Как рассказала Роговенко на своей Instagram-странице, счет за процедуры составил 225 тысяч долларов (9 миллионов гривен).

Блогер родила мальчика по имени Тим 4 мая, на следующий день малыш попал в реанимацию. Причиной стал нестабильный сердечный ритм ребенка. Врачи решили перестраховаться и оставить сына инфлюэнсера в медицинском учреждении. Впоследствии Роговенко сообщила, что с малышом все хорошо.

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