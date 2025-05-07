Штаны за 40 грн и бомбер с ценником: Ziferblat удивил сеть своими нешаблонными образами. Видео

Украинская группа Ziferblat, которая представит Украину на Евровидении 2025, вызвала бурную реакцию в сети своим искренним стилем одежды. В интервью для рубрики "Сколько стоит ваш лук?" блогер Николас Карма поинтересовался у коллектива, сколько стоит образ каждого из участников.

Видео дня

На первый взгляд – простой стиль, но в деталях угадывается главное – отказ от глянцевого гламура в пользу ироничного, постироничного и даже антимодного стиля. И это полностью совпадает с эстетикой группы, которая позиционирует себя как голос новой, честной и самобытной Украины. Соответствующее видео появилось в Instagram Николаса Кармы.

Сначала под прицел Кармы попал Даниил Лещинский. Он рассказал, что белые штаны приобрел за 40 гривен, а кружевные перчатки одолжил у мамы. "Не на папе же были", – пошутил вокалист. С собой он также взял золотые очки в форме двух циферблатов от часов, которые стоили 500 гривен.

Гитарист Валентин Лещинский решил немного сломать систему и надел бомбер с ценником, который спрятал. "Мы его вернем, потому что там ценник", – прокомментировал артист. По его словам, эту вещь приобрел за 1899 гривен. А классические "концертные" штаны стоили ему меньше 1000 гривен.

Похожие штаны имел на себе барабанщик Федор Ходаков. Были приобретены, как выяснилось, в женском отделе за 1000 гривен, что лишь добавляет свободы от гендерных рамок в выборе стиля.

В комментариях под видео украинцы выразили восхищение поведением и образами представителей Украины на Евровидении 2025.

"Такие мужчины-мурчики. Надо их оберегать, потому что они люди красоты. Очень светлые".

"Счастливые свободные люди, особенно мужчины, свободные от стереотипов".

"А парень с бомбером – продуманный".

"Класс! Свободные от стереотипов и шаблонов мужчины".

"Классные парни. На позитиве".

Ранее OBOZ.UA писал, почему образы Ziferblat на Евровидении 2025 наделали шума в сети. Яркие костюмы, созданные украинским модельером Иваном Фроловым, вызывают восхищение у многих еврофанов, однако иногда становятся причиной для споров среди украинцев.

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