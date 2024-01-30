Самый молодой депутат Австралии появилась на телевидении с увеличенной грудью и в откровенной одежде: почему возник скандал

31-летняя Джорджи Перселл, самый молодой член парламента Австралии, набросилась с критикой на местный телеканал Nine Network, немного изменивший ее фото. Австралийка обратила внимание, что в сюжете использовали изображение, где увеличили ей грудь и сделали наряд откровеннее.

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В заявлении телеканала говорится, что изменения произошли из-за автоматизации Photoshop, а не желания редакции. Как пишет Daily Mail, фотографию показали в понедельник вечером, 29 января, в выпуске новостей, а уже утром на нее отреагировала героиня сюжета.

Джорджи Перселл, член парламента от Партии справедливости по отношению к животным, накануне публично осудила решение премьер-министра штата Виктория Джасинты Аллан не запрещать охоту на уток.

"Вчера я многое пережила. Но то, что СМИ отфотошопили мое тело и наряд, не входило в мою бинго-карту", – написала депутат, добавив, что не представляет, чтобы что-то подобное произошло с ее коллегой-мужчиной.

На снимке, использованном Nine, чиновница была одета в топ, демонстрировавший ее декольте, руки и другие фрагменты обнаженного тела. На оригинальном кадре она была одета в платье.

Джорджи Перселл объяснила, что это не может быть ее тело по одной очевидной причине – с 2020 года она имеет татуировку на животе.

В Nine Network оперативно отреагировали на скандал и извинились за то, что фото отличалось от оригинала.

"Я хотел бы искренне извиниться перед Джорджи Перселл за графическую ошибку, допущенную во вчерашнем выпуске. Наш графический отдел нашел в Интернете изображение Джорджи, чтобы использовать его в нашей статье об охоте на уток. Как всегда, размер изображения изменили, чтобы соответствовать нашим требованиям. Во время этого процесса автоматизация Photoshop создала изображение, не соответствующее оригиналу", – пояснили в компании.

Кстати, недавно чиновница призналась, что в 19 лет работала стриптизершей, но не хотела афишировать этот этап своей жизни. Однако в сети она наткнулась на фото, сделанные в те времена, так что отрицать подработку уже не было смысла.

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