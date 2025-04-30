С розовыми дредами и макияжем: сын Роберта Де Ниро стал трансгендерной женщиной и взял себе новое имя. Фото

29-летняя Эйрин Де Ниро, которую с рождения звали Аарон, дочь легендарного американского актера Роберта Де Ниро и модели Туки Смит, впервые публично рассказала о своей трансгендерности. Она предстала перед миром в смелом образе – с розовыми дредами и макияжем, отражающим ее индивидуальность.

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В интервью для издания Them Эйрин не только официально представила свою новую идентичность, но и поделилась личным опытом перехода, поисков себя, болезненных моментов из прошлого, а также надежд на будущее.

Уже после первого появления на публике в новом виде рядом с отцом возле гостиницы медиа взорвались заголовками, часто граничившие с трансфобией. Один из таблоидов описал ее образ как "шокирующий", "дерзкий" и "чуть узнаваемый". В то же время, саму Эйрин никто из журналистов не спросил об ее истории. Ей не дали возможности совершить каминг-аут на собственных условиях.

Один из переломных моментов в ее принятии себя случился после просмотра фильма "Русалочка", где Холли Бейли предстала с роскошными волосами в стиле дредов. Это вдохновило Эйрин сделать свои первые локоны в нью-йоркском салоне для темнокожих женщин. Процедура была не только физически болезненной, но и эмоционально катарсической. Она вспоминает, как чувствовала себя частью ритуала, соединяющего поколение чернокожих женщин.

Хотя феминная самопрезентация была частью ее жизни с подросткового возраста, именно в ноябре 2024 года Эйрин решила начать гормональную терапию. Она описывает это решение как способ сохранить и приумножить свою женственность с возрастом.

Поддержка семьи

Несмотря на громкое имя отца, Эйрин благодарна Роберту Де Ниро и Туки Смит за то, что держали ее подальше от света прожекторов в детстве.

"Конечно, ни один из родителей не идеален, но я благодарна, что оба моих родителя согласились держать меня подальше от внимания. Они хотели, чтобы это было очень приватно. Они сказали мне, что хотят, чтобы у меня было как можно больше нормального детства", – поделилась женщина.

Ранее OBOZ.UA писал, что 80-летний Роберт Де Ниро рассказал о воспитании 13-месячной дочери. Культовый актер в седьмой раз стал папой в апреле 2023 года. У Де Ниро и его 45-летней девушки Тиффани Чен родились девочка, которую сейчас Роберт называет "чистой радостью" и "единственным человеком", любящей его "безусловно".

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