Российская ракета разрушила квартиру отца Екатерины Кистень. Актриса показала ужасные кадры

Украинская актриса театра и кино Екатерина Кистень рассказала, что ракетный удар по Киеву, нанесенный войсками РФ 8 июля, нанес ущерб членам ее семьи. Квартира отца артистки разрушена в результате обстрела.

Видео дня

Жуткой новостью знаменитость поделилась на своей Facebook-странице. 44-летняя женщина обратилась к аудитории с просьбой помочь в восстановлении жилья ее папы.

"8 июля. Страшный день. Моей семьи это тоже коснулось. На этих снимках разрушенная квартира моего отца. Киев, Голосеевский район", – написала Екатерина Кистень в опубликованном сообщении.

Заслуженная артистка Украины подчеркнула, что с ее папой все хорошо, в результате ракетных обстрелов он не пострадал. По словам актрисы, мужчина пытается оставаться в положительном настроении: "И сейчас он, как и всегда, держится бодро, потому что вечный оптимист. Но я знаю, как ему тяжело".

В конце публикации звезда откровенно обратилась к своей аудитории и неравнодушным людям за помощью. Екатерина Кистень открыла сбор средств на восстановление жилья отца.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова рассказала, как ей удалось спастись от, попавшей во двор, российской ракеты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!