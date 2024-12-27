'Реабилитация будет нелегкая': Наталка Денисенко показала мужа-военного Андрея Фединчика после сложной операции

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась новой информацией о самочувствии своего мужа Андрея Фединчика, который после начала большой войны стал на защиту Родины. Как отметила 35-летняя звезда, военный перенес сложную операцию, а в дальнейшем его ждет длительный период реабилитации.

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Актриса вместе с сыном Андреем посетила любимого в больнице. В своих Instagram-Stories она показала, как выглядит заслуженный артист Украины после тяжелого хирургического вмешательства.

"Приехали к нашему папе. Реабилитация нас ждет очень нелегкая. Несколько месяцев. И потом еще год восстановления", – сообщила знаменитость.

Наталка Денисенко обнародовала видео, на котором можно увидеть Андрея Фединчика в больничной палате. Она сняла трогательный момент, где защитник начал обнимать и целовать сына, как только он подошел к его кровати.

В настоящее время актриса не раскрывает слишком много подробностей по поводу причины операции. Однако она поделилась моментом беседы с врачом, который специализируется на проблемах нейрохирургии и онкологии. Эксперт рассказал, что установил Фединчику имплант в межпозвонковом промежутке, чтобы во время движения у него больше не возникало болей в спине, с которыми защитник сталкивался раньше.

Напомним, 25 декабря в своих соцсетях Наталка Денисенко сообщила, что ее муж-военный пережил сложную операцию. Для проведения хирургического вмешательства защитник выбрал частную клинику в Ужгороде. Тогда актриса отметила, что врач сделал невероятное.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Денисенко дала советы женам воинов ВСУ и призналась, как поддерживает искру в отношениях с мужем.

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