'Нельзя сидеть и ждать': Наталка Денисенко дала советы женам воинов ВСУ и призналась, как поддерживает искру в отношениях с мужем

Украинская актриса кино и дубляжа Наталка Денисенко рассказала о том, как поддерживает мужа-военнослужащего. Как известно, любимый звезды – это актер Андрей Фединчик, защищающий Украину на фронте с момента полномасштабного вторжения России.

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По словам артистки, нельзя ставить свою жизнь на паузу. "Нельзя сидеть и ждать, вот когда твой муж вернется, потому что жизнь – она идет. Плюс есть ответственность – это ребенок, ты должен работать, должен делать, и если сидеть и думать постоянно о том, что ты одна, то это полный деструктив будет", – рассказала знаменитость ведущим Weekend Show на телеканале М1.

Денисенко советует погрузиться в себя, сменить фокус на личное "Я". Также следует направить энергию на благополучие своей семьи. "Куда идет наше внимание и энергия, там идет рост", – отметила она, добавив, что все процессы в семье переросли в "онлайн".

В том числе и интимные моменты между супругами. "Я устаю там, на работе, но я прихожу домой и так думаю – надо Фединчику обязательно отправить фотку", – делится актриса. Воспитательные процессы с сыном отец проводит тоже по телефону. Однако иногда, признается Наталка, сын не всегда воспринимает поучение папы серьезно.

"Пытаюсь как-то поддерживать всеми способами... И я меняюсь, и он меняется, и вот сейчас мы были тоже на отдыхе, и он говорит: "Наталка, как ты изменилась?" И я по нему вижу, что он уже стал совсем другой , – призналась звезда. – Никто из нас не стоит на месте…"

Знаменитость призывает работать над отношениями: "У нас такое общество, и мы в такой ситуации находимся, что нам не только надо беречь свою страну, но и друг друга, и наши семьи, и наши отношения".

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