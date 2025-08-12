'Рассказываю – и мурашки по коже'. Вдова композитора Поклада объяснила, почему его не похоронили на Байковом кладбище

Многие поклонники и коллеги предполагали, что легендарного украинского композитора Игоря Поклада, который ушел в мир иной в начале июля, похоронят на Байковом кладбище в соответствии со статусом художника. Однако, по словам вдовы Светланы Поклад, была выполнена его последняя воля – упокоиться рядом с мамой на другом городском кладбище Киева – Берковецком.

Об этом Светлана Поклад рассказала в интервью OBOZ.UA. Жена художника также поделилась трогательной историей о сне, в котором она увидела своего мужа после его смерти.

"Да, это была его четкая воля, – рассказала Светлана о решении семьи похоронить Игоря Поклада на Берковском кладбище. – Очень странно, но он будто чувствовал, что его время приближается. Где-то за полгода до смерти сказал: "Это мое последнее лето, Светлана. Ты должна быть готова".

Мать Игоря Дмитриевича похоронена на Берковецком кладбище. В свое время композитор заказал на ее могилу памятник из двух плит, одну из которых всегда предназначал для себя: "Он установил очень красивый памятник – две плиты. И всегда говорил: "Эта вторая – для меня". Все друзья, кто бывал у нас последние месяцы, слышали от него одно и то же: "Меня – только к маме". Он повторял это неоднократно. Сотни раз".

Светлана Поклад также поделилась трогательной историей о сне, в котором ей приснился муж: "Знаете, есть такая притча: у ворот рая умерших встречают их собаки. И мне приснился очень красивый сон... Он шел с собаками. Я не рассмотрела, с какими именно, но точно увидела: он был очень счастлив. Вот сейчас рассказываю – и мурашки по коже... Возможно, этим сном он хотел сказать мне, что эта притча – правда".

Светлана рассказала, как тяжело сейчас переносят потерю домашние любимцы: "Как наши собаки реагируют на его отсутствие? Очень больно. Особенно Буся – наша самая старшая. Целую неделю она не отходила от его дивана. Отказывалась кушать. Я не знала, что делать – кормила ее с рук. Она только водичку пила сама. Попьет – и снова или на диван, или на пол возле его кровати. Это трудно описать словами".

