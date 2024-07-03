'Просить деньги всегда неприятно': Тимур Мирошниченко рассказал, как распределяется бюджет в их семье

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко признался, что имеет совместный семейный бюджет. Он вместе с женой, адвокатом Инной, открыли совместный банковский счет, а инициатором такого решения был шоумен.

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Телеведущий отметил, что произошло это после того, как супруга родила старшую дочь Мию, которой сейчас уже 6 лет. О своем вкладе в бюджет семьи он рассказал в проекте Маши Ефросининой "Квиток на Марс".

"Я настоял на том, чтобы он у нас был общий. Это как раз был период, когда Инна была в декрете после рождения Мии, и в тот момент она не зарабатывала, то есть у нее не было своих свободных денег. Мне просто надоело сбрасывать на карту деньги один раз в несколько дней. Уговаривать не надо было [создать общий счет]. Я просто пошел и сделал. Пошел в банк и сказал: "Давай счет будет общий, а карточки физические разные". Мне приходят деньги, и она ими пользуется. Какими бы классными отношения ни были, но я понимаю, что просить деньги это всегда немного неприятно", – рассказал Мирошниченко.

Он отметил, что, несмотря на наличие общего счета, на который пара переводит произвольные суммы от себя, каждый все равно имеет личные средства. В частности, не только Инне Мирошниченко приходилось жить на заработанные мужем деньги, но и наоборот.

"То пандемия, то полномасштабная война, даже тот же 2022 год. Я практически не зарабатывал. Была одна зарплата, которой не хватало. Не помню, когда именно это было. Помню момент, что я даже проговаривал это Инне, что мы живем за твои деньги", – вспомнил телеведущий.

Мирошниченко добавил, что психологически для него не было трудно, когда он зарабатывал меньше жены, и на семейный счет поступали меньшие суммы с его стороны. "Каких-то переживаний за семейный бюджет у меня там не было, что я там не зарабатываю, а Инна сейчас зарабатывает. Были просто переживания, как мужчине чрезвычайно важно реализовываться", – отметил он.

Семья Мирошниченко состоит из шести человек – супругов, биологических детей, 6-летней Мии и 4-летнего Марка, и приемных, 3-летнего Марселя и 8-летней Ангелины.

Ранее OBOZ.UA писал, что Инна Мирошниченко рассказывала, с какими сложностями уже пришлось столкнуться после того, как в семье оказался еще один приемный ребенок, и почему его адаптация проходит тяжело.

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