Премьера 'Волшебника Кремля' провалилась: что не так с фильмом, в котором Джуд Лоу сыграл Путина, и какую оценку ему дали критики

Фильм "Волшебник Кремля" французского режиссера Оливье Ассаяса стал одной из самых ожидаемых премьер Венецианского кинофестиваля 2025. Лента создана по одноименному роману Джулиано да Эмполи, который в Европе называют одним из главных политических бестселлеров последних лет. Книга – это художественная интерпретация истории теневого советника Кремля Владислава Суркова, кторый стал прототипом вымышленного персонажа фильма Вадима Баранова. Именно из-за актуальности темы и участия Джуда Лоу в роли диктатора Владимира Путина внимание к проекту было приковано еще задолго до премьеры.

Однако ожидания зрителей и критиков не оправдались. Несмотря на то, что после премьерного показа в Венеции фильм получил 10-минутные овации, большинство рецензий оказались сдержанными, а часто и откровенно негативными. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг ленты составляет лишь 46% положительных отзывов из 13 первых рецензий.

Издание The Guardian оценило "Волшебника Кремля" в 2 из 5 звезд, подчеркнув, что фильм получился чрезмерно "трудоемким и буквальным", а главный герой в исполнении Пола Дано выглядит "монотонно и бесцветно".

О чем фильм

Действие охватывает период от начала 1990-х годов до прихода Путина к власти и последующих ключевых событий в России. В центре сюжета – Вадим Баранов, который начинает как художник и театральный продюсер, а впоследствии становится политконсультантом и медиаманипулятором. Именно он помогает Путину (Джуд Лоу) закрепиться на политическом олимпе, одновременно стирая границы между правдой и ложью, реальностью и иллюзией. Однако его собственная жизнь постепенно рушится: даже личная история с любимой Ксенией выходит из-под контроля.

Что не понравилось критикам

Главная претензия рецензентов – в отсутствии эмоциональной глубины и чрезмерном количестве событий. В фильм продолжительностью 156 минут пытались втиснуть слишком много исторических сюжетных линий: от упадка эпохи Ельцина и подъема Путина до катастрофы подводной лодки "Курск", чеченских войн, аннексии Крыма и создания ботоферм. Из-за этого, как отмечают обозреватели, картина выглядит "перегруженной" и больше напоминает сериал из отдельных эпизодов, которые быстро сменяют друг друга.

"Фильм купается в банальности и в лучшем случае вызывает апатию, хотя должен был бы вызывать ужас, как классические параноидальные политические триллеры 1970-х", – пишут в Rotten Tomatoes. Другие критики отмечают: несмотря на актуальную тему, лента "не нашла своего драматического центра" и потеряла потенциал романа-оригинала.

Отдельно рецензенты указывают на слабость главной роли Пола Дано. Его персонаж, по их словам, кажется "странно отстраненным", а мотивация Баранова остается непонятной. Игра актера описывается как "монотонная" и "приглушенная". Некоторые даже пишут, что Дано "говорит так, будто находится под гипнозом".

Единственным безоговорочным успехом критики называют игру Джуда Лоу. Его перевоплощение во Владимира Путина признали впечатляющим: актер сумел воспроизвести манеры, жесты, холодный взгляд и даже ощущение скрытой угрозы в общении.

