12 детей от разных женщин. Американский комик Ник Кэннон застраховал свои гениталии на $10 миллионов

Американский комик и ведущий Ник Кэннон рассказал о своем решении финансово защитить самый ценный личный актив – репродуктивные органы. Отец 12 детей, рожденных от разных женщин, заявил в прошлом месяце, что застраховал свои гениталии на 10 миллионов долларов.

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Об этом эксклюзивно сообщает ET Online. "Мне пришлось застраховать свои самые ценные активы", – смеясь сказал 43-летний Кэннон. "Поскольку вы слышите о том, что все эти разные знаменитости страхуют свои ноги... поэтому я подумал: "Эй, ну, я должен застраховать свою ценную часть тела", – объяснил он.

Это было сделано в партнерстве с компанией по производству органического мыла и мужских средств по уходу, но Кэннон подчеркнул, что страхование не свидетельствует о том, что он планирует расширить свое потомство в ближайшее время. "[Я] просто слежу, чтобы ничего не пошло не так", – сказал Ник.

Недавно самый младший из сыновей комика отпраздновал свое 2-летие. Малыша, родившегося 28 июня 2022 года, назвали Легендарный (Legendary). Многодетный отец едва сдерживал радость от того, каким большим становится его сын: "Я чрезвычайно поражен его социальными навыками. Он один из тех детей, у которых так много индивидуальности, и он очень болтлив – даже в 2 года!"

Мать Легендарного Тиеси рассказала журналистам, что ведущий "является одним из самых преданных пап, которых она знает, и что у него всегда есть время для своих детей". "Он справляется с этим очень хорошо, – поделилась женщина о том, как он руководит своим графиком. – Он такой хороший человек и он действительно заботится, и он действительно хочет быть там, и он никогда ничего не пропустит".

Кроме сына от Тиеси, Кэннон также отец еще 11 детей от нескольких других женщин. В частности, он имеет 13-летних близнецов, Монро и Мароккан, со своей бывшей супругой Мерайей Кэри.

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