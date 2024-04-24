Помогает Украине и имеет вышиванку. 5 интересных фактов о Барбре Стрейзанд, которой восхищался Чарльз ІІІ, а фанаты называли 'муравьедом'

Обладательница двух "Оскаров", а также премий "Эмми", "Грэмми" и "Золотой глобус", американская актриса и певица Барбра Стрейзанд 24 апреля отмечает 82-летие. Несмотря на свой почтенный возраст, она все еще остается активным общественным деятелем и желанной гостьей в Голливуде.

Жизнь артистки наполнена яркими событиями, а в ее честь даже назвали феномен, когда внимание к определенному явлению возникает только из-за попытки запретить или ограничить его. Также немаловажно, что корни семейного дерева звезды доходят до Украины. OBOZ.UA по случаю дня рождения подготовил 5 интересных фактов о Барбаре Стрейзанд.

Помощь Украине

Певица и актриса была одной из первых звезд, которые призывали мир помогать Украине и осудили РФ из-за развязанной войны. Артистка сделала это не раз и напоминала об украинцах оригинальными способами. Она пообщалась с украинским президентом и стала амбасадором платформы United24 в 2022 году.

По меньшей мере 4 реанимобиля от американской вокалистки и композиторки Барбры Стрейзанд отправились курсом на Вышгородскую станцию экстренной медицинской помощи, а недавно она призвала американцев вдохновляться украинцами и принять пакет долгожданной помощи.

Эффект Стрейзанд

2003 год для звезды запомнился резонансом вокруг фотографий ее имения, сделанных в рамках проекта, изучающего эрозию калифорнийского побережья. Артистка подала в суд на фотографа и сайт, хотя на тот момент фото было загружено всего 6 раз, два из которых это сделали адвокаты Барбары.

Однако когда о судебном разбирательстве узнали СМИ и фанаты звезды, спрос на фото вырос в сотни тысяч раз. Через месяц после подачи иска изображение просмотрело более 420 тысяч посетителей, а суд проигнорировал возмущение певицы.

С этого момента резонанс вокруг любого явления, события или предмета, вызванный желанием скрыть или удалить информацию о нем, называют "эффектом Стрейзанд".

Вышиванка

У американки есть собственная вышиванка, украшенная орнаментом, присущим Тернопольской области. Ее звезде подарили в благодарность за помощь Украине.

"Я получила красивую вышиванку от United24. На этой вышиванке вы можете увидеть узоры Тернопольской области, откуда происходят мои дедушка и бабушка по линии отца", – рассказывала Барбара.

Предки актрисы эмигрировали в США в конце 19 века из Тернопольщины, а поженились уже в Нью-Йорке. Есть две версии происхождения знаменитой семьи. Одни говорят, пара родом из Бережан, другие – что они из Бучача. Как бы там ни было, родственники Барбары Стрейзанд были украинцами.

Оскорбительные прозвища

Сейчас легендарную американку вспоминают за талант и вклад в культуру, но на пике популярности ее хейтили из-за внешности. Некоторые журналисты и фанаты называли актрису "гончей собакой, муравьедом, кислой хурмой и злым хомяком", отсылая к ее вроде бы непропорционально большому носу.

Артистке настоятельно рекомендовали изменить форму перегородки и челюсти, обзывая. Однако звезда не поддалась на эти провокации, отказалась от операций и добилась успеха всем на зло.

Отношения с королем Чарльзом

Одним из мужчин, убедивших Барбару в ее привлекательности, был действующий король Великобритании Чарльз III. В своих мемуарах артистка рассказала, что имела с ним "платоническую дружбу", а правитель, со своей стороны, описал Стрейзанд как "невероятно привлекательную" и "очень сексуальную" женщину. Их дружба длится уже 50 лет.

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