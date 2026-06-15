Поклонники на крышах домов, эффектные трюки и символическое место: Артем Пивоваров устроил грандиозный концерт в Буче. Фото, видео

13 июня украинский певец Артем Пивоваров дал впечатляющий концерт в городе Буча Киевской области. Артист удивлял публику эффектными трюками, радовал любимыми хитами, а также впервые вживую исполнил свою новую композицию Viva La Vida, клип к которой презентовал 12 числа.

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Музыкальное шоу звезды прошло в очень символичном месте — на стадионе "Юбилейный", который сильно пострадал в результате боевых действий во время оккупации города, но вновь возобновил свою работу. До концерта Пивоварова на реконструированной площадке не проводилось никаких мероприятий, а для певца было невероятно важно выступить на земле, которая пережила много трудностей, но выстояла. OBOZ.UA находился на месте событий и расскажет самые интересные детали.

Послушать любимые песни Артема Пивоварова на стадионе "Юбилейный" собралось более 15 тысяч человек. Некоторые поклонники творчества артиста решили понаблюдать за музыкальным шоу с другого ракурса, поэтому собирались на балконах соседних домов или вообще занимали места на крышах.

Такой ажиотаж был не без оснований, ведь звезда подготовил для фанатов эффектную программу. Он спускался на сцену с высоты на канате, а некоторые хиты исполнял, "летая" над аудиторией на специальном кране.

Со своей стороны, незабываемые впечатления Пивоварову подарили и его фанаты. На концерте в Буче появился преданный поклонник артиста, который ходил на его музыкальные шоу еще в раннем детстве и продолжает это делать в более зрелом возрасте.

Особенно эмоциональным стал момент, когда весь стадион в унисон спел композицию Артема Пивоварова "Думи" после проникновенной речи исполнителя об Украине, родном городе Волчанске Харьковской области и любви к своей земле. Знаменитость был невероятно тронута таким поступком фанатов и зачарованно вслушивалась в их голоса.

Отдельно певец подчеркнул: хочет, чтобы в невероятно сложные времена украинцы могли просто жить своей жизнью. Наш народ, как никто другой, заслуживает спокойного существования на территории родной страны.

Стоит отметить, что концерт Артема Пивоварова на стадионе "Юбилейный", как и другие сольные выступления, преследовал благотворительную цель – оказать помощь Вооруженным силам Украины. Для этого во время мероприятия провели аукцион, на котором продали картину с изображением казака за 110 тысяч гривен, а также гитару звезды. Артем Пивоваров со сцены выразил благодарность нашим защитникам и подчеркнул: каждое утро просыпается и благодарит воинов ВСУ, ведь это единственные люди, которым он сейчас доверяет и в которых верит. Отметим, что на концерте звезды присутствовали военные и ветераны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Артем Пивоваров осуществил заветную мечту маленькой девочки и ее отца-военного.

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