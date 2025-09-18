Поддерживал оккупацию Крыма, а теперь отрекся от России: актриса Кузнецова назвала российского актера, у которого открылись глаза на войну

Украинская актриса и звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова раскрыла, какой русский артист изменил свое отношение к политике РФ после начала полномасштабной войны. По словам 38-летней знаменитости, в свое время мужчина выступал за оккупацию Крыма, а теперь разорвал связи со страной-агрессором.

Оказалось, что позицию кардинально изменил первый муж Кузнецовой Евгений Пронин. Об этом актриса рассказала в интервью Маричке Падалко.

Екатерина Кузнецова поделилась, что они с Евгением Прониным познакомились в 2007 году во время съемок совместного проекта. По сценарию актеры играли пару. Сначала они просто дружили, а со временем влюбились друг в друга. В 2014-м артисты связали себя узами брака. По словам Кузнецовой, они жили на две страны. Пара имела специальный график, где распределяла, кто и когда должен приехать в Украину или Россию.

После 2014-го актриса понимала, что Пронину была близка теория о том, что оккупация Крыма "к лучшему". Она подала на развод с тогдашним партнером в 2015 году, чем спровоцировала предположение, что причиной разрыва стала политическая ситуация. Однако теперь Кузнецова отметила, что это не так.

А вот начало большой войны окончательно "открыло глаза" Евгения Пронина на политику Кремля. Екатерина Кузнецова рассказала, что актер покинул РФ и сейчас проживает в Риге.

"С началом полномасштабного вторжения он пишет после каждого обстрела. Это не просто слова. Он всегда пишет: как бабушка, как мама, как папа. Он уехал из России, если не ошибаюсь, в конце февраля 2022 года. Он уехал от режима. Мы много разговаривали по телефону и он говорил: "Я так ошибался, как-то неправильно все понимал. Прости меня". Я говорила, что послушай, ты имеешь право на свое мнение, и ты имеешь право на свою ошибку", – рассказала актриса.

Что известно о Евгении Пронине

Артист родился 8 ноября 1980 года в Московской области. В детстве он увлекался спортом, однако уже тогда проявлял способности к актерскому мастерству. Высшее образование Пронин получал в театральном училище.

Развиваться в индустрии кино актер начал в 2005 году. Тогда он сыграл главную роль в фильме "Гарпастум", после чего его карьера стремительно пошла в гору. Евгений Пронин начал присоединяться к созданию многих успешных проектов, а со временем играть на сцене театра. После начала большой войны актер не появлялся на территории страны-агрессора.

