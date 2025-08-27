Подбежал и прыгнул в объятия: в сети завирусилась теплая встреча главы МИД Люксембурга и Андрея Себиги. Видео

В TikTok стремительно распространяется видео с моментом, который уже назвали одним из самых искренних проявлений дипломатии последних лет. Глава МИД Люксембурга Ксавье Бетель во время встречи с украинским коллегой Андреем Себигой не сдержал эмоций: он буквально побежал навстречу и прыгнул ему в объятия.

Видео дня

На видео хорошо видно момент объятий: Андрей Себига, который как раз направлялся к машине, не успел даже среагировать, как на него с искренней улыбкой бросился Ксавье Бетель. Они обнимаются крепко, как давние друзья, а не как министры иностранных дел.

Видео сопровождали подписью: "Глава МИД Люксембурга прыгает в объятия к главе МИД Украины. Ничего милее вы уже сегодня не увидите".

Пользователи соцсетей отреагировали молниеносно – под роликом уже сотни комментариев:

"Что я в детстве имела в виду под "международными отношениями".

"Я еще такого не видела среди высокопоставленных чиновников, приятно и по-доброму смешно".

"Макрон Зеленскому – следующую встречу делаем так же".

"Невооруженным глазом видно, что они друзья".

"Политикняшки".

"Как прекратить смотреть эту милоту?"

Дипломатия обычно ассоциируется с официальными рукопожатиями, строгими протоколами и выдержанностью. Но этот случай стал исключением и напомнил, что за высокими должностями стоят живые люди с искренними эмоциями.

Ксавье Бетель – люксембургский политик и юрист, лидер Демократической партии с 2013 года. В 2011–2013 годах занимал должность мэра города Люксембурга, а в 2013–2023 годах был премьер-министром страны. Известен как сторонник либеральных реформ и равенства прав, в частности выступал за легализацию однополых браков. Образование получил во Франции и Греции, специализировался на праве и политологии.

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть поразила белоруску, которая разбила миф о "неправильной челюсти". Женщина вместе с мужем украинцем рассказали свою историю любви, однако все внимание юзеров привлекло ее великолепное владение соловьиным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!