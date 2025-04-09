'Плесень русского мира'. Дочь Пугачевой Орбакайте попала в скандал в Литве: вмешался даже премьер-министр

Вокруг дочери российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, исполнительницы Кристины Орбакайте разгорелся скандал в Литве. 31 мая в столице страны – Вильнюсе запланирован концерт артистки, против которого высказались общественные деятели, отметив, что ее выступление – это попытка загрязнить литовскую культуру "плесенью русского мира".

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Как сообщает LRT, специалист по коммуникациям Иева Чепайте вспомнила, что Орбакайте публично не осудила начало полномасштабной войны, а в 2022 году выступила во временно оккупированном Крыму. Поэтому она обратилась к организаторам мероприятия, компании Show Life с ироническим вопросом: "Рубли одерживают верх над ценностями, или вы сами немного дружите с Путиным?"

Впоследствии в скандал вмешался и премьер-министр Литвы Гинтаутас Палюцкас. Политический деятель призвал организаторов концерта Кристины Орбакайте обратиться к певице с просьбой четко объяснить свою позицию по поводу войны.

"Я видел в интернете фотографию, очень старую, где Орбакайте получает какую-то награду от Владимира Путина. Если мы посмотрим на 20-летний период, то есть много людей, которые имели какие-то отношения с ним. Но их позиция по поводу войны в Украине сейчас, очевидно, важнее. Организаторы концерта имеют возможность задать этот вопрос", – отметил премьер-министр.

Со своей стороны эксперт по вопросам обороны и безопасности Ауримас Навис акцентировал внимание на том, что в настоящее время война происходит не только физически на украинских землях, но и информационно. По его словам, выступление Орбакайте в Литве может быть одним из проявлений российской пропаганды.

"Мы не всегда видим, что к нам кто-то приезжает, чтобы дать концерт, показать спектакль или балет. Но мы попадаем на крючок и выделяем на государственном уровне или частными компаниями средства на какие-то мероприятия или деятельность, которая распространяет культуру "русского мира", – высказался специалист, – "Мы всегда хотим оглядываться назад на российскую культуру из-за постсоветской ментальности. Поэтому она нам кажется приемлемой и даже приятной. И россияне этим пользуются".

В Министерстве культуры страны отметили, что сейчас на всех граждан РФ, желающих попасть на территорию Литвы, накладываются определенные ограничения и такие лица проходят строгий отбор. Однако, по словам представителей органа власти, ситуация с Кристиной Орбакайте несколько отличается, поскольку у нее гражданство Литвы.

Напомним, что в 2014 году Кристина Орбакайте поехала в временно оккупированный россиянами Крым с концертом. Позже из-за такого решения артистка была занесена в базу "Миротворец". После начала полномасштабной войны она ни одного раза не высказалась против террористической деятельности Кремля, несмотря на то, что уехала из РФ. В течение некоторого времени певица продолжала летать в Россию, чтобы сниматься для пропагандистских телеканалов и давать концерты.

В 2022 году исполнительница вместе с коллегой Игорем Николаевым нарвались на хейт от россиян, ведь вышли на сцену в нарядах, цвета которых соответствуют украинскому флагу. Орбакайте одела желтое платье, а композитор – синий пиджак.

Позже негатив у жителей РФ вызвало решение артистки организовать концерт в Германии в "сакральную" дату – 9 мая. Такое "непатриотическое" решение спровоцировало волну возмущения среди россиян, так что в конце концов Орбакайте отменила мероприятие.

В 2023 году дочь Пугачевой заявила, что не собирается возвращаться в Россию. Как утверждали росмедиа, ее приглашали дать концерты в стране-агрессоре на зимние праздники, предлагали неплохие гонорары, однако артистка не согласилась. А в 2024-м Орбакайте отметила, что решила разорвать связи с РФ: "В России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. Встретимся когда-нибудь в лучшей жизни".

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