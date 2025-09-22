Плакали все: на концерте MONATIK мужчина сделал предложение любимой и 'порвал' сеть. Видео

На концерте украинского певца MONATIK (настоящее имя – Дмитрий Монатик) во Дворце спорта состоялся очень романтический момент. Мужчина решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца на глазах у тысячи людей.

Он ненадолго прервал музыкальное шоу и прямо со сцены обратился к избраннице с трогательной речью. Этот момент сняла на камеру одна из поклонниц исполнителя. Она обнародовала ролик на личной странице в соцсети TikTok и коротко написала: "Плакали все. Насколько это было искренне".

Похоже, мужчина очень тщательно готовился к предложению и заранее обсудил все детали с MONATIK. На ролике можно увидеть, что певец передал ему микрофон, после чего вместе со всеми остальными наблюдал за романтическим действом.

"Любимая, Катя, я приглашаю тебя на эту сцену, чтобы вы вместе могли соединить наши сердца в один ритм. Так можем только мы с тобой. Я очень благодарен, что ты есть, любимая моя. Я очень жду тебя сейчас здесь, на этом месте, где мы творим историю. Историю, которая будет звучать всю нашу жизнь. И все последующие жизни, потому что я искал тебя и нашел. О Боже, как же я тебя люблю", – сказал украинец.

Когда на сцену поднялась любимая мужчины, он стал на одно колено, протянул кольцо и спросил, станет ли она его женой. Уже через несколько секунд прозвучало заветное "Да". Зал "взорвался" громкими аплодисментами, а пара нежно обнимала и целовала друг друга.

Такой смелый поступок не оставил равнодушными и пользователей сети. В комментариях под роликом юзеры начали активно поздравлять пару, а также не обошли вниманием искренние слова мужчины:

"Так чувственно".

"Такие особенные слова: "Я искал тебя всю жизнь!", "Станешь ли ты моей женой на все наши жизни?".

"Обожаю мужчин которые совершают такие поступки и не стесняются говорить о своих чувствах. Катя, вы счастливый человек. Будьте счастливы, незнакомые мне люди".

"Еще раз доказывает – мужчина может все, когда любит".

"Куда плакать? Это невероятная любовь!".

"Пусть они будут счастливы на столько, на сколько этого будут стремиться их влюбленные сердца".

