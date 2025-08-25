Павел Зибров с телеэкрана обратился к любимой жене в ее день рождения: в чем секрет их 31-летнего брака

25 августа для семьи Павла Зиброва – двойной праздник. Жена артиста Марина отметила свой юбилей – 65 лет, а в этот же день в 1994 году они официально зарегистрировали брак.

В эфире "Сніданок з 1+1" певец посвятил любимой трогательные слова, признавшись, что даже через три десятилетия их отношения остаются наполненными нежностью и страстью.

"Вечной любви! Вечной весны! Вечной веры в то, что я тебя люблю! Ты моя самая большая радость на Земле! Ты и наша Дианка!" – обратился Зибров к жене.

Он признался, что до сих пор ежедневно открывает в Марине новые грани: "Уже 33 года (с начала отношений) я ее открываю, изучаю какие-то новые грани. Я ее сейчас по-особенному люблю: теплее, милее... Понимаю, что не наговорил еще много-много комплиментов. Я ее еще не долюбил. А нужно успеть долюбить ее и не откладывать на завтра".

Ко дню рождения жены Павел Зибров подарил ей большой куст гортензии. Вместе они высадили его в собственном саду, продолжив традицию, которой уже немало лет. Теперь в их дворе растет около 70 кустов.

Артист также признался, что бывает, они настолько сосредоточены на праздновании дня рождения Марины, что даже забывают о годовщине свадьбы. "И только когда сидим где-то в ресторане, кто-то напоминает: вы же поженились 20... 30 лет назад", – смеется он.

За годы полномасштабной войны супруги стали еще ближе. Семья чаще собирается за чашкой чая, больше времени проводит в разговорах, вместе разбирает свою родословную.

До встречи с Мариной жизнь Павла Зиброва была непростой. Его первый брак с Татьяной, студенткой Киевской консерватории, распался после двух лет. У пары родился сын Сергей, однако женщина полюбила другого. Для молодого музыканта это стало настоящим ударом: он переживал личный кризис, пытался забыться в рюмке и не видел выхода. Лишь впоследствии Зибров сумел отпустить прошлое, поблагодарив судьбу за то, что она привела в его жизнь настоящую спутницу.

Встреча с Мариной стала для певца переломной. Она работала советницей по внешнеэкономическим вопросам и случайно попала на концерт, где выступал Зибров. На фуршете после выступления артист оставил ей номер телефона на календарике. Первые свидания, долгие разговоры до утра и искреннее восхищение друг другом быстро переросли в настоящее чувство.

"Через год мне Маринка говорит: Паша, ты уже определяйся, хватит ходить туда-сюда", – вспоминал певец. Страх повторить ошибку первого брака заставлял его колебаться, но любовь победила. И уже 25 августа 1994 года они стали супругами.

За три десятилетия брака у Зибровых не было серьезных кризисов. Ссоры, как признается артист, бывают – в основном из-за творческих вопросов. Но все недоразумения они привыкли решать в диалоге. Секрет их крепкого союза, говорит Зибров, заключается в доверии, чувстве юмора и умении идти на компромисс.

