Парень с самым длинным в мире большим пальцем показал, как аномалия мешает ему пользоваться телефоном. Видео

25-летний Джейкоб Пина из Массачусетса, имеющий один из самых длинных в мире больших пальцев, показал, как он пользуется повседневными вещами, в том числе смартфоном. Благодаря своей особенности – большому пальцу длиной почти 13 сантиметров, американец стал популярным на YouTube и получил миллионы подписчиков в Интернете.

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Как показал Пина на своей TikTok-странице, его правый палец лишь немного короче экрана телефона. В то время как левый, по словам парня, почти такой же длины. Американец показал, как листает ленту в соцсети, максимально вытягивая фалангу.

Видео, набравшее почти 100 тысяч просмотров, шокировало и смутило зрителей, многие из которых спрашивали, не было ли оно смонтировано, не болезненно ли такое экстремальное растяжение. Один из пользователей прокомментировал: "Это вызывает у меня физический дискомфорт".

Приблизительно каждый десятый американец имеет очень гибкие суставы, также известные как гипермобильные суставы – но врачи не могут объяснить случай Пины, пишет Daily Mail. Хотя гипермобильность связывают с генетическими заболеваниями, Джейкоб говорит, что не имеет никаких проблем со здоровьем, объясняющих его большой палец.

Ранее он рассказывал журналистам: "Иметь длинный палец – это положительный опыт. Это никогда не мешало мне делать что-нибудь, и благодаря тому, что я делился этим на TikTok, у меня появилось столько подписчиков-энтузиастов". Пина не сознавал, что имеет особенность, пока не стал первокурсником. В 2019 году друг посоветовал ему создать аккаунт в соцсетях. С тех пор американец собрал 2,8 миллиона подписчиков.

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