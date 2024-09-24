16-летний подросток с гигантскими стопами и руками установил сразу два рекорда книги Гиннеса. Фото

16-летний парень из Соединенных Штатов Америки Эрик Килберн установил сразу два рекорда из Книги Гиннеса. Он является обладателем самых больших рук и стоп среди подростков в мире.

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Как сообщает Guinness World Records, размер конечностей юноши значительно превышает показатели среднестатистического взрослого. По словам Эрика, купить ботинки в обычном магазине стало для него проблемой еще в пятом классе.

Длина стопы парня достигает 34,30 сантиметра, а американский размер обуви 23, в то время как средний показатель у взрослого мужчины варьируется в диапазоне от 8,5 до 9. Не менее впечатляющим является и величина рук подростка. Длина его ладони составляет 23,20 см, что примерно на 4 сантиметра больше, чем у сверстников.

Эрик Килберн рассказал, что впервые начал замечать свои особенности еще в детском саду. Тогда он обратил внимание на то, что был значительно выше и больше друзей.

"Люди обычно удивляются и чувствуют себя комфортно, начиная разговор со мной о размере моих ног и рук. Так я встречаю много интересных людей", – поделился парень.

Первые проблемы, связанные с уникальной величиной конечностей, юноша начал замечать еще в школе. Тогда покупка новой обуви и перчаток становилась настоящим вызовом. В один момент рекордсмен начал носить только кроксы два года подряд, что привело к ухудшению здоровья.

Ситуация изменилась, когда о парне узнали представители мировых брендов обуви. На помощь Эрику Килберну пришли компании Puma и Under Armour. Предприятия изготовили для подростка специальные ботинки больших размеров.

Сейчас молодой американец увлекается активными видами спорта с мячом. Среди его фаворитов – футбол и баскетбол.

"С моим высоким ростом я отлично блокирую все виды ударов во время соревнований", – отметил юноша.

В будущем Эрик Килберн хочет присоединиться к организации The Big Shoe Network, которую основала его мама. Парень стремится помогать людям, имеющим проблемы с выбором одежды своего размера.

"Попасть в Книгу рекордов Гиннеса все еще кажется сюрреалистическим. Я никогда не мог представить, что можно пройти путь от чтения книги до того, чтобы оказаться в ней. Я очень благодарен за этот опыт", – поделился мыслями об установлении рекорда молодой американец.

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