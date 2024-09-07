От сцены 'Танцуют все' до любимца звезд: почему Николас Карма долго не мог прославиться и кем ему приходилось работать ради мечты

Известный украинский блогер Николас Карма, лично знакомый с почти всеми звездами отечественного шоу-бизнеса, более 10 лет не мог прославиться. С 2013-го он пытался пробиться на телевидение, поражая своими танцами, но мгновенного успеха его талант не принес.

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Об этом сам артист, известный рубрикой "сколько стоит ваш лук", рассказал в Instagram. Он также поделился, где звезды соцсетей приходилось работать для осуществления мечты – признания своего потенциала и творчества.

В 18 лет Николай пытался удивить судей шоу "Танцуют все" своей пластичностью и сложными акробатическими трюками. Однако жюри несколько грубо подвергли критике участника, хотя и предрекли ему популярность.

"Я не стыжусь своего пути, своих падений, своего опыта и обучения. Сейчас я понимаю, почему так долго у меня ничего не получалось, хотя я плодотворно работал. Ответ прост: я просто был не готов, а Вселенная знал больше, чем я. Происходила значительная трансформация. Тогда я был наивным парнем, который очень верил в себя и очень хотел, но не был готов", – прокомментировал свое выступление блогер.

Провал на конкурсе талантов совсем не подорвал его уверенность в себе. Николас верил, что всему должно быть свое время, поэтому работал, не покладая рук, чтобы развиваться в творчестве.

"Мне никто ничего не дал, ни одной копейки, я все-все выгрызал сам. Это я к тому, что будучи простым парнем из села, из простой семьи, через 11 лет все же у меня появились вы. Бог меня услышал, увидел, как я работаю, не ленюсь, не надеюсь на кого-то, а делаю и не сдаюсь", – добавил блогер из Львова.

Он с детства стремился реализоваться в медийной сфере, однако понимал, что деньги нужно зарабатывать другим путем. По словам Николаса, он работал на строительстве, заводе, пилораме, официантом и курьером, однако тратился на свое развитие.

В конце концов, это позволило ему раскрутить блог, найти свою аудиторию, научиться работать с камерой. Сейчас, разговаривая со звездами, он часто слышит, что они его знают и смотрят каждое видео с образами, а в беде за блогера заступаются и помогают ему.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мама Николаса Кармы раскрыла стоимость своего лука и умилила сеть нежными чувствами к сыну и внучке.

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