В Книгу рекордов Гиннеса записывают уникальные достижения людей и животных, неслыханные природные явления и выдающиеся события шоу-бизнеса, масс-медиа и культуры. Книга имеет 10 глав, одна из которых – человек.

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Разделы разделены на разные категории "самых-самых", "первейших" и "единственных в своем роде", которые постоянно обновляются. Но есть несколько зафиксированных рекордов человеческого тела, которые до сих пор никому не удалось побить. О них пишет Guinness World Records, призывая людей делиться своей уникальностью и, возможно, тоже стать частью раздела в книге рекордов.

Самые высокие подростки

Сегодня этот рекорд не имеет владельцев как для мужчин, так и для женщин, ведь предыдущие рекордсмены достигли совершеннолетия.

Мужской рекорд принадлежал Оливье Риу из Канады, который в 2020 году составил 226,9 см. Обладательницей женского была Румейси Гелги из Турции, которая сейчас является самой высокой женщиной в мире. В 2014 году она получила титул среди подростков, когда ее рост составил 213,6 см.

Длинные ноги

Также в книгу рекордов Гиннеса ищут подростков со сверхдлинными ногами.

Ранее этим титулом владела Маци Каррен из США. Длина ее левой ноги составляла 135,267 см, а правой – 134,300 см, по данным измерений в 2020 году. Мужская версия этого рекорда никогда не имела владельца.

Самый длинный нос

Гордым обладателем самого длинного носа был Мехмет Озюрек из Турции.

Его нос был длиной 8,80 см во время последнего измерения в 2021 году. К сожалению, он погиб, и теперь этот рекорд ищет нового владельца. Женщины, которая может иметь самый длинный нос, также не зафиксировано.

Высокие близнецы (рекорд не зафиксирован)

Никто никогда не держал рекорд самых высоких живых близнецов. Это общая категория, которая означает, что любой тип близнецов может быть среди владельцев, независимо от того, являются ли они однояйцевыми или разнояйцевыми. Окончательное значение будет складываться из общего роста близнецов.

Самые длинные ногти

На данный момент рекорд самых длинных мужских ногтей на руках не имеет своего владельца. Этот титул сейчас принадлежит усопшему Мелвину Буту из США, чьи ногти имели общую длину 9,85 м, когда их измеряли в 2009 году.

Рекорд самых длинных ногтей принадлежит Луизе Холлис в США с общей длиной 220,98 см, но он не был побит с далекого 1991 года.

Самая короткая семья (рекорд не зафиксирован)

В книге рекордов есть самая высокая семья (Трапп из США со средним ростом 203,29 см), а вот семьи с наименьшим ростом пока не зафиксированы. Это будет совершенно новое название рекорда.

Растянутая кожа

Рекорд наиболее растягивающейся кожи не был побит с 1999 года. Его держит Гарри Тернер из Великобритании, который смог растянуть живот до 15,8 см, когда замеры производились в последний раз.

Его кожа так растягивается из-за очень редкого медицинского заболевания под названием синдром Элерса-Данлоса, с расстройством соединительных тканей.

Самый низкий подросток

Владелец рекорда с самым низким ростом среди подростков сейчас не зафиксирован, потому что его предыдущая владелица Джиоти Амге из Индии достигла совершеннолетия и стала самой низкой женщиной. Ее рост составил 61,95 см, когда она претендовала на титул среди подростков-девушек в 2009 году.

Самые длинные волосы

Сайт книги рекордов Гиннеса пишет, что пока никто не держит рекорд по самым длинным волосам у подростков или женщин. Последняя обладательница этого рекорда – Ниланши Пател из Индии. Ее волосы были 200 см, когда их последний раз измеряли в 2020 году.

Однако на самом деле новой владелицей этого рекорда уже является художница и модель Алия Насирова, родом из Украины. Длина ее волос достигает 2 м 57 см и 3 мм.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Украинка-обладательница самых длинных волос из Книги рекордов Гиннеса оказалась поклонницей России. Алия Насырова активно общается с россиянами, ездит в оккупированный Крым и ни разу не вспомнила о полномасштабном вторжении России, несмотря на то, что родилась в Украине. Сейчас 35-летняя художница проживает в Словакии, а контент публикует в основном на английском.

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