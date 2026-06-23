От автомобиля премиум-класса до скромной машины: на чем сейчас ездит Остап Ступка, попавший в "пьяное" ДТП

Народный артист Украины Остап Ступка, который в 2023 году стал виновником громкого ДТП в состоянии алкогольного опьянения и получил восьмилетний запрет на управление автомобилем, до сих пор остается владельцем как минимум двух транспортных средств. Среди них – премиальный Range Rover Sport, на котором произошла авария в Киеве, а также гораздо более скромный Mini Cooper.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из государственных реестров. Согласно информации, Ступке принадлежит белый Land Rover Range Rover Sport 2012 года выпуска. Именно этот внедорожник фигурировал в ДТП, произошедшем в апреле 2023 года в Голосеевском районе столицы.

Стоимость такого автомобиля на рынке подержанных машин варьируется от 10 тысяч до 30 тысяч долларов.

Также в собственности актера находится красный Mini Cooper R55 2011 года выпуска. И хотя автомобиль относится к скромному ценовому сегменту (в настоящее время от 4,5 тысяч долларов до 12 тысяч долларов на рынке подержанных автомобилей), его номерные знаки стоят 21 600 гривен.

Напомним, что 4 апреля 2023 года Остап Ступка, находясь за рулем Range Rover, совершил ДТП в центре Киева. Следствие установило, что актер выехал на встречную полосу и врезался в припаркованный автомобиль, в котором находился водитель. Пострадавший получил тяжелые травмы и несколько дней провел в реанимации.

Проверка на алкотестере показала, что в крови Ступки было 1,62 промилле алкоголя. Суд признал артиста виновным и назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на восемь лет.

Как рассказал OBOZ.UA сам Ступка, после ряда апелляций Верховный Суд оставил приговор без изменений. Из-за запрета на вождение он передвигается по Киеву на такси и пользуется услугами частных водителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!