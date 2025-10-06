Он это ненавидит: шоумен раскрыл, какое прозвище оскорбляет Мурата Налчаджиоглу и при чем здесь Ани Лорак

Шоумен Слава Соломка раскрыл, что бизнесмен Мурат Налчаджиоглу не терпит, когда его называют "бывшим мужем Ани Лорак". По словам инфлюенсера, эта фраза сильно оскорбляет Мурата, поскольку он известен не только этим.

Видео дня

Об этом стало известно из проекта "По хатах". На вопрос шоумена: "Ты знаешь, кто такой Мурат?", журналистка ответила: "Я знаю только Мурата – бывшего Ани Лорак".

На это Соломка заметил: "Вот он ненавидит, когда его так называют, потому что он не только этим известен". Журналистка согласилась, сказав: "К сожалению, запомнился этот образ".

Мурат Налчаджиоглу о жизни в Украине во время войны

Напомним, Мурат Налчаджиоглу рассказывал о своей жизни в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Он вспомнил, что 24 февраля 2022 года находился в собственном доме под Киевом, где проснулся от взрывов и тряски стен, вызванных ударами по ближайшим аэропортам.

Бизнесмен подчеркнул, что, несмотря на все трудности, он выбрал быть "свободным человеком" и поддерживать Украину, где прожил восемнадцать лет.

Этот выбор имел для него тяжелые личные последствия: он попал в "черный список" в России, что сделало невозможным его общение с дочерью Софией и привело к потере семьи. Он признался, что эта разлука из-за войны стала для него большим горем.

В противовес ему, бывшая жена Ани Лорак, которая продолжает жить и выступать в России, остается крайне сдержанной в публичных высказываниях относительно войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что Мурат Налчаджиоглу назвал истинную причину, почему предательница Ани Лорак замалчивает войну в родной Украине. После 24 февраля 2022 года политические темы между ним и бывшей женой больше не поднимались.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!