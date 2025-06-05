'Никто не остался обиженным'. Певец Shumei рассказал, как поделили со Златой Огневич прибыль за многомиллионный совместный клип

Совместная работа исполнителей Shumei и Златы Огневич "Буревіями" собрала более 40 миллионов просмотров на YouTube и стала одним из самых успешных дуэтов. Певец признался, как поделили с коллегой прибыль от хита.

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Об этом Олег Шумей рассказал в интервью OBOZ.UA. Также исполнитель выразил сомнения относительно утверждения коллег, что сейчас основной заработок украинских артистов – это роялти от просмотра треков на интернет-платформах.

На вопрос, как поделили со Златой Огневич прибыль за песню "Беревіями", набравшую рекордное количество просмотров на YouTube, Шумей ответил: "Знаете, финансовые дела – это очень интимная штука. Я не очень люблю об этом говорить. Скажу так: мы со Златой в этом смысле очень хорошо поладили, никто не остался обиженным".

Ранее, в интервью OBOZ.UA певица Тоня Матвиенко призналась, что многим украинским артистам сейчас приносят ощутимую прибыль не концерты, а роялти с прослушивания песен. Олег Шумей говорит, что у него ситуация несколько иная: "Ну почему? Концерты также имеют свою финансовую отдачу, живые выступления дают доход. Время от времени бывают и частные выступления – свадьбы и так далее. Онлайн-деятельность тоже приносит прибыль – там своя монетизация. Сколько выступлений обычно имею в месяц? Я никогда не подсчитывал, честно".

OBOZ.UA также писал, что певица Тоня Матвиенко эмоционально отреагировала на вопрос о том, сколько ей принесла песня "Кульбабы", которая только на YouTube уже имеет более 10 миллионов просмотров.

Полное интервью с Олегом Шумеем читайте на OBOZ.UA.здесь

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