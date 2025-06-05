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"Никто не остался обиженным". Певец Shumei рассказал, как поделили со Златой Огневич прибыль за многомиллионный совместный клип

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
1 минута
1,7 т.
'Никто не остался обиженным'. Певец Shumei рассказал, как поделили со Златой Огневич прибыль за многомиллионный совместный клип

Совместная работа исполнителей Shumei и Златы Огневич "Буревіями" собрала более 40 миллионов просмотров на YouTube и стала одним из самых успешных дуэтов. Певец признался, как поделили с коллегой прибыль от хита.

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Об этом Олег Шумей рассказал в интервью OBOZ.UA. Также исполнитель выразил сомнения относительно утверждения коллег, что сейчас основной заработок украинских артистов – это роялти от просмотра треков на интернет-платформах.

"Никто не остался обиженным". Певец Shumei рассказал, как поделили со Златой Огневич прибыль за многомиллионный совместный клип

На вопрос, как поделили со Златой Огневич прибыль за песню "Беревіями", набравшую рекордное количество просмотров на YouTube, Шумей ответил: "Знаете, финансовые дела – это очень интимная штука. Я не очень люблю об этом говорить. Скажу так: мы со Златой в этом смысле очень хорошо поладили, никто не остался обиженным".

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Ранее, в интервью OBOZ.UA певица Тоня Матвиенко призналась, что многим украинским артистам сейчас приносят ощутимую прибыль не концерты, а роялти с прослушивания песен. Олег Шумей говорит, что у него ситуация несколько иная: "Ну почему? Концерты также имеют свою финансовую отдачу, живые выступления дают доход. Время от времени бывают и частные выступления – свадьбы и так далее. Онлайн-деятельность тоже приносит прибыль – там своя монетизация. Сколько выступлений обычно имею в месяц? Я никогда не подсчитывал, честно".

OBOZ.UA также писал, что певица Тоня Матвиенко эмоционально отреагировала на вопрос о том, сколько ей принесла песня "Кульбабы", которая только на YouTube уже имеет более 10 миллионов просмотров.

Полное интервью с Олегом Шумеем читайте на OBOZ.UA.здесь

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