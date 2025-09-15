Невеста 'Да Винчи' снова идет в суд: кто обвинил ее в покупке Mercedes за донаты и какую сумму на самом деле заплатила военная

Невеста погибшего военнослужащего Дмитрия Коцюбайло, который имел позывной "Да Винчи", начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова готовится подать иск в суд за клевету. Депутата Киевсовета обвинили в приобретении дорогостоящего авто Mercedes за донаты, поэтому она хочет отстоять свое достоинство.

По словам волонтера, сейчас эксперты работают над подготовкой всех необходимых документов. Об этом она заявила в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Сейчас я работаю с компанией, они делают экспертизу, собирают всю информацию, все документы и будем подавать в суд. Здесь больше не о наказании, а о защите чести и достоинства", – сообщила невеста "Да Винчи".

Что известно о скандале

В августе этого года украинский блогер Мирослав Олешко заявил, что начальница службы "Ульф" приобрела кроссовер Mercedes GLA 200 за 61 тысячу долларов якобы во время сбора средств на батальон "Волки Да Винчи". По словам интернет-деятеля, Алина Михайлова сделала дорогостоящую покупку весной 2025-го.

Стоит заметить, что в 2023-м Мирослав Олешко получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Военная довольно быстро отреагировала на обвинения в свою сторону. Волонтер сообщила, что все упреки Олешко "откровенная ложь и клевета", и она не проводила никаких сборов на свое авто. Кроме того, как отметила Михайлова, она прошла процедуру банковского мониторинга и предоставила все необходимые справки о доходах.

"Подчеркиваю: слив моих персональных данных из закрытых реестров МВД – незаконный. Это не только удар по мне, но и опасный прецедент для всех военнослужащих, которые сегодня защищают страну. Вопросы к моему финансовому состоянию могут ставить исключительно официальные институты – НАБУ, САП, НАПК. Все остальные "расследования" с фальсификациями – часть информационной войны против военных", – отметила невеста "Да Винчи".

Сколько стоил автомобиль Алины Михайловой

Депутат Киевсовета раскрыла, что Mercedes приобрела в кредит за собственные средства. Сейчас она выплатила 25 тысяч долларов.

"Я не скрываю эти данные, машина оформлена на меня. Я не оформляю ее на родителей, друзей и так далее. Но так же не кичусь, что она у меня есть. Кто-то сделал этот запрос. Выложил в сеть. Кто-то, я думаю сам Олешко, или какие-то его прихвостни и с этого все раскрутилось", – добавила активистка.

Почему депутат ранее обращалась в суд

После гибели Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова хотела юридически закрепить факт проживания с защитником в гражданском браке с 2017 года. Дело в том, что семья каждого военного, который потерял жизнь из-за полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию. На выплату претендуют родители, муж или жена, дети до 18 лет и иждивенцы. Как сообщил адвокат Михайловой, активистка не входила в этот перечень лиц.

Вскоре стало известно, что руководитель медицинской службы пыталась оформить собственность на квартиру в Киеве, которую приобрела на общие средства с "Да Винчи". В иске Алина Михайлова указала, что с 2017 года они с военным жили вместе как одна семья на базе первой отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор", где имели общее хозяйство, бюджет, питание и расходы. В 2019-м пара приобрела квартиру в столице.

После гибели Дмитрия Коцюбайло его невеста обратилась к частному нотариусу в Ивано-Франковске с заявлением о принятии наследства. Эксперт объяснил, что парамедик относится к четвертой очереди наследников. Чтобы подтвердить право на наследство, Михайлова должна была обратиться в суд.

6 июня заявление депутата дошло до суда, однако ей было отказано в открытии производства. Решение аргументировали тем, что спор должен решаться через полноценное гражданское дело. Суд также отметил, что после установления факта проживания одной семьей с Коцюбайло Михайлова может претендовать на единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн вместе с другими близкими погибшего воина.

