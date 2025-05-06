'Не знал, что это запрещено': участника Нацотбора на Евровидение 2025 оштрафовали на 51 гривну

Участника лонг-листа Нацотбора на Евровидение 2025, молодого артиста МУАЯДа (Муаяд Абдельрахим), оштрафовали на 51 гривну за курение электронной сигареты в запрещенном месте. Это произошло возле одной из станций метро, когда полицейские обратили внимание на его нарушение правил курения.

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МУАЯД поделился этой ситуацией с подписчиками в Instagram, выразив свое удивление и напомнив, что незнание правил не освобождает от ответственности. Он признался, что хоть сумма штрафа небольшая, однако лучше бы эти средства потратил на стакан какао.

"Подул электронкой возле метро. Подошли вежливые полицейские. Говорят: "Штраф 51 гривна за курение в запрещенных местах в соответствии со статьей 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях". Честно, не знал, что это запрещено именно на том месте, за эти деньги лучше стакан какао взял бы. Но незнание – не отмазка. Мораль проста: курение – это не круто. Даже электронка – это вред для себя и окружающих. Делаю выводы. Живу и учусь", – написал артист.

Этот случай не стал единственным в цепи казусов вокруг МУАЯДа. Перед началом Нацотбора на Евровидение 2025 он оказался в центре скандала из-за противоречивого контента, который публиковал на своих страницах в социальных сетях. Публикации, появившиеся в его TikTok, содержали оскорбления покойного профессора Ирины Фарион, а также фото с российским певцом Егором Кридом и посты с сексистским и пророссийским контентом. Артист удалил эти публикации после того, как на них обратили внимание пользователи сети.

Однако скандал не прекратился после удаления контента. МУАЯДа обвинили в поддержке недопустимого содержания, что также возмутило фанатов Евровидения. Особенно активно обсуждали его репосты в TikTok, где были найдены материалы с сексистскими и пророссийскими высказываниями. На это обратила внимание одна из фанаток конкурса, Ирина Пилипчук, которая сравнила поведение МУАЯДа с артистом ENLEO, которого также обвиняли в пророссийских взглядах из-за открытой поддержки российской музыки. Она выразила недовольство тем, что многие прошли мимо репостов МУАЯДа, на которых фигурировали материалы, оскорбляющие Украину.

На эти обвинения МУАЯД ответил в Instagram, объяснив, что не поддерживает сексизм и украинофобию. Он также добавил, что выбрал гражданство Украины еще в 14 лет и сейчас старается переходить на украинский язык в своих публикациях. По словам артиста, он воспитан в мусульманской семье, где учат уважать женщин, пожилых людей и вообще все окружение.

Однако он не высказался относительно своих репостов с неприязненными шутками об Ирине Фарион, что вызвало возмущение ее дочери, Софии Семчишин. Она оставила резкий комментарий под его постом, заявив, что любой человек, который насмехается над гибелью ее матери, заслуживает только на пренебрежение.

"Скажу тебе так, ты – дно. Извинений не жду, потому что такие, как ты, насмехающиеся над жестоко убитой Ириной Фарион, моей мамы, заслуживают лишь презрения и отвращения. И еще, вы никогда не станете великим артистом, потому что человек, который не имеет ценностей", – написала София Семчишин.

Напомним, что МУАЯД стал известным в 2021 году, одержав победу в шоу "Поют все!" на телеканале "Украина", где он получил 500 тысяч гривен. После этого артист начал работать над своей карьерой и мечтал о большой сцене.

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