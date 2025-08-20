'Не представляете, что у нас происходило 10 лет': внук Пугачевой, который уехал из России, развелся с женой и озадачил сеть причиной

Внук российской певицы Аллы Пугачевой, музыкант и актер Никита Пресняков, который после начала большой войны уехал из РФ в США, сообщил, что развелся со своей женой Аленой Красновой. Пара прожила в браке почти 10 лет, однако теперь приняла решение завершить эту историю любви.

О кардинальных изменениях в личной жизни они сообщили на личных страницах в Instagram, обнародовав совместный пост. Как отметили сын Кристины Орбакайте и его бывшая избранница, за весь период отношений они прошли вместе через много событий, однако в конце концов поняли, что имеют совершенно разные взгляды на семью.

"Мы были вместе почти десять лет. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным – светом, радостью, ошибками, трудностями, но самое главное, они были наполнены опытом. Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны", – говорится в публикации.

Никита Пресняков и Алена Краснова добавили, что решение расторгнуть брак было для них довольно сложным. Они с уважением относятся к пути, который прошли бок о бок, и желают друг другу только счастья.

Стоит отметить, что причина развода, которую пара указала в публикации, несколько озадачила пользователей сети. Они захотели узнать больше подробностей о том, почему Пресняков и Краснова приняли такое решение, а некоторые даже отмечали, что их разрыв был предсказуемым.

"Я в шоке. Почему расстались? Что произошло?"

"А я догадывалась, что так будет еще до свадьбы".

"На самом деле я сразу подумала о том, что вы не подходите друг другу. Даже по энергетике. Вы оба очень красивые и талантливые, но у каждого своя дорога к счастью".

На все подобные комментарии отреагировал Никита Пресняков. Он призвал подписчиков не придумывать сценарии их отношений, ведь никто и понятия не имеет, что происходило внутри их семьи: "Не надо, пожалуйста, гадать своей "очевидностью", когда вы не имеете представления о том, что у нас происходило на протяжении 10 лет".

Напомним, что Пресняков познакомился с Красновой, когда ей было всего 17 лет и она готовилась идти в 11 класс. Официально об их отношениях стало известно в 2014-м, когда музыкант поделился в соцсетях совместной фотографией с избранницей. Родители Алены Красновой по разному относились к отношениям с Пресняковым, ведь он старше ее на 6 лет. Отец девушки, который является российским бизнесменом, нормально принял выбор дочери, а вот мама была не в восторге от такого романа. Однако все же они не стали на пути чувств пары.

В 2017 году внук Аллы Пугачевой сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в июле того же года они сыграли свадьбу.

