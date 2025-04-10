Сегодня, 10 апреля, американскому актеру Стивену Сигалу, который из звезды Голливуда превратился в приспешника президента-диктатора России Владимира Путина, исполнилось 73 года. Последний раз режиссер появился на киноэкранах в 2019-м, после чего не получил ни одной роли.

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Вмеcто этого путинист активно распространяет прокремлевские нарративы и участвует в пропагандистских мероприятиях. В 2024 году он даже выпустил документальный фильм, где якобы показал "настоящие события войны".

Стивен Сигал был настоящей звездой боевиков 80-х и 90-х годов, наиболее популярными среди которых стали "Над законом", "В осаде" и "В смертельной опасности". Он активно развивал свою актерскую карьеру, однако со временем постепенно начал исчезать из успешных проектов. По разным причинам звезда вынужден был отказаться от ролей в агрессивных фильмах, а раскрыть себя в других образах так и не смог. В последний раз путинист присоединился к созданию фильма "Вне закона" в 2019 году, что заметно повлияло на его финансовое положение и заставило как можно более активно демонстрировать пророссийскую позицию.

В 2022 году Стивен Сигал, который получил в 2016-м гражданство РФ, приехал в исправительную колонию в поселке Оленевка на Донетчине, где россияне жестоко убили украинских защитников из Мариуполя. Актер не афишировал свой визит на оккупированную территорию, однако позже в интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил: сделал это, потому что считает себя россиянином. Более того, он осудил всех представителей шоу-бизнеса страны-агрессора, выехавших за границу после начала полномасштабной войны.

Спустя год Сигал выступил с речью на учредительном съезде Международного движения русофилов. Тогда актер решил сделать все возможное, чтобы лучше продемонстрировать свою любовь к Путину и РФ. Он выдал: "Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру. Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я полностью русофил и на миллион процентов русский". Однако известно, что на самом деле бабушка и дедушка артиста были евреями-иммигрантами.

Уже в 2024 году Стивен Сигал рассказал, что после начала большой войны направил российскому диктатору личное письмо, где выразил искреннюю поддержку его деятельности. Более того, одиозный актер заявил, что готов отдать жизнь за политика.

"Я буду на стороне своего президента, я буду драться на стороне своего президента и, если понадобится, я умру со своим президентом", – сказал Путинист.

Кстати, об этом Сигал рассказал в рамках своего пропагандистского фильма, где уверенно заявлял, что украинцы "сами спровоцировали агрессию". Иронично, что лента, которая должна "пролить свет на настоящие события войны", была показана только россиянам. Съемочный процесс проходил в исправительной колонии Донецкой области, где путинист грубо общался с украинцами, называя их "нацистами".

Стоит отметить, что Сигал предстал перед камерой далеко не в той спортивной форме, которую имел при своей успешной карьере. Под объемными брюками и рубашкой, которые актер выбрал для появления в кадре, виднелся живот. Как отметил инсайдер, который тогда работал с путинистом, он сильно контролировал положение камеры, чтобы ничего не подчеркивало лишний вес.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что россияне рассекретили райдер путиниста Стивена Сигала для личного выступления в Москве.

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