'Наела': Алина Гросу рассказала, сколько килограммов набрала в Украине и как работает над своим телом

Украинская певица Алина Гросу, которая с 2022 года живет в Соединенных Штатах Америки, рассказала поклонникам, как меняется ее фигура в те периоды, когда она приезжает на Родину. По словам исполнительницы, в Украине она обычно набирает вес, однако все же пытается держать себя в спортивной форме.

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Об этом 29-летняя исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. Она решила провести своеобразный интерактив с подписчиками, так что они имели возможность задать знаменитости вопросы, которые нередко касались ее тела.

Один из любителей творчества Алины Гросу поинтересовался, как ей удается поддерживать себя в хорошей форме. Отвечая на этот вопрос, артистка призналась: ее тело довольно часто меняется, потому что когда она приезжает домой, то набирает вес.

"В Америке обычно минус 7 килограммов, как прилетаю в Украину – плюс 5. Я очень стабильна в своей нестабильности. Поэтому форма относительно разная. Все из-за нашей вкусной кухни и того, что родственникам трудно отказать", – поделилась звезда.

Другой пользователь сети заметил, что Гросу имеет довольно хорошую форму ягодиц, поэтому решил узнать, как ей удалось этого достичь. Певица призналась: "Наела, потому что они от природы у меня кругленькие. Но приседать надо для здоровья и хорошего вида".

Кроме того, общаясь с фанатами, Алина Гросу поделилась, что никогда не ложилась под нож хирурга, чтобы увеличить грудь. Как отметила исполнительница, возможно, она решится сделать маммопластику после рождения детей, однако сейчас ее все устраивает.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алина Гросу показала своих родителей, которые отпраздновали 30 лет счастливого брака.

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