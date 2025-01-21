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"Наела": Алина Гросу рассказала, сколько килограммов набрала в Украине и как работает над своим телом

Анастасия Какун
Люди
2 минуты
1,0 т.
'Наела': Алина Гросу рассказала, сколько килограммов набрала в Украине и как работает над своим телом

Украинская певица Алина Гросу, которая с 2022 года живет в Соединенных Штатах Америки, рассказала поклонникам, как меняется ее фигура в те периоды, когда она приезжает на Родину. По словам исполнительницы, в Украине она обычно набирает вес, однако все же пытается держать себя в спортивной форме.

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Об этом 29-летняя исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. Она решила провести своеобразный интерактив с подписчиками, так что они имели возможность задать знаменитости вопросы, которые нередко касались ее тела.

Один из любителей творчества Алины Гросу поинтересовался, как ей удается поддерживать себя в хорошей форме. Отвечая на этот вопрос, артистка призналась: ее тело довольно часто меняется, потому что когда она приезжает домой, то набирает вес.

"В Америке обычно минус 7 килограммов, как прилетаю в Украину – плюс 5. Я очень стабильна в своей нестабильности. Поэтому форма относительно разная. Все из-за нашей вкусной кухни и того, что родственникам трудно отказать", – поделилась звезда.

"Наела": Алина Гросу рассказала, сколько килограммов набрала в Украине и как работает над своим телом

Другой пользователь сети заметил, что Гросу имеет довольно хорошую форму ягодиц, поэтому решил узнать, как ей удалось этого достичь. Певица призналась: "Наела, потому что они от природы у меня кругленькие. Но приседать надо для здоровья и хорошего вида".

"Наела": Алина Гросу рассказала, сколько килограммов набрала в Украине и как работает над своим телом

Кроме того, общаясь с фанатами, Алина Гросу поделилась, что никогда не ложилась под нож хирурга, чтобы увеличить грудь. Как отметила исполнительница, возможно, она решится сделать маммопластику после рождения детей, однако сейчас ее все устраивает.

"Наела": Алина Гросу рассказала, сколько килограммов набрала в Украине и как работает над своим телом

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алина Гросу показала своих родителей, которые отпраздновали 30 лет счастливого брака.

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