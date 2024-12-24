Алина Гросу показала своих родителей, отпраздновавших 30 лет счастливого брака. Фото

Скандальная певица Алина Гросу показала редкое фото с родителями – папой Михаилом Михайловичем и мамой Анной Андреевной. Артистка поздравила самых родных людей с особой датой. Супруги отметили 30 лет в браке.

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"Тридцать лет счастливой супружеской жизни, подарившей нам хороших детей, прекрасных внуков, много друзей, море счастья, дружбы и любви", – написала мать звезды на своей Instagram-странице. На фото изображена празднично одетая пара перед накрытым столом. Фанаты Гросу засыпали мужчину и женщину приветствиями в комментариях.

Сама же исполнительница нечасто делится с подписчиками фотографиями с самыми родными. Два года назад звезда опубликовала снимок, на котором она обнимает родителей. "Когда родители с тобой в такое время – бесценно! Это мгновение объятия мгновенно исцеляет сердца… В самую счастливую эту намеченную минуту, не зря я живу свою жизнь", – говорилось в сообщении.

Как известно, отец певицы Михаил Михайлович Гросу работал мастером в черновицком профессионально-техническом училище, также подрабатывал инженером. Впоследствии мужчина стал налоговым инспектором, позже – бизнесменом и депутатом Черновицкого горсовета. Мать артистки Анна Гросу по образованию медсестра. В 2010 году женщина окончила Государственную академию руководящих кадров культуры и искусств, став преподавательницей и режиссером театрализованных представлений и массовых праздников.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Алина Гросу с мужем – известным россиянином засветились в ресторане: в сеть выложили видео. Подробности – в нашем материале.

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