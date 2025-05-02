На фронте погиб актер Максим Ковтун, который пошел на войну добровольцем
Защищая Украину от врагов, погиб актер Днепровского академического молодежного театра Максим Ковтун. После начала полномасштабной войны он оставил свою творческую карьеру и вступил в ряды ВСУ добровольцем.
Трагическую новость сообщили на странице молодежного театра в Facebook. Коллеги артиста отметили, что он был замечательным человеком, а своими ролями дарил людям радость.
"Наш талантливый актер молодежного театра Максим Ковтун погиб, защищая Украину. Его роли – яркие, искренние, полные тепла – навсегда останутся в наших сердцах. Он играл для детей и взрослых, даря радость, смех и глубокие эмоции. Максим пошел на фронт, чтобы защитить нашу страну, нашу свободу, наше будущее. Он отдал самое ценное – свою жизнь за мирное небо над нами", – говорится в посте.
Почтила память Максима Ковтуна на личной странице в Facebook и художник-постановщик Наталья Коцарь. Она призналась, что с того момента, как актер ушел на войну, со страхом открывала его соцсети, ведь боялась узнать о смерти товарища. Деятельница культуры выразила искренние соболезнования жене и дочери павшего защитника.
"Он очень хороший человек. Очень хороший отец и муж. Я так была рада за него и его жену Машу Максякову. Они очень светлые. И какая у них дочь. Эти "асвабадители"! Я ненавижу их! Макс, ты герой. Да будет вечный покой и вечная память", – написала женщина.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что на войне погиб актер Алексей Самойленко родом из Донбасса, который защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!