'Мужчина – это муза': прима-балерина Шишпор заинтриговала ответом о личной жизни после развода с топ-футболистом Бущаном

Прима-балерина Кристина Шишпор заинтриговала неоднозначным ответом о своей личной жизни после развода с известным украинским футболистом Георгием Бущаном. Артистка рассказала о своих взглядах на любовь и вдохновение, оставляя место для загадки насчет своего нынешнего статуса.

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По словам Шишпор в интервью Маричке Падалко, мужская энергия является для нее источником творческого вдохновения, а любовь – это особое состояние, помогающее создавать и дарить эмоции зрителям. Она также добавила, что не может жить без любви – для нее это особая составляющая жизни.

"Я еще не решила, в отношениях ли. Мужская энергия – это вдохновение. Для меня, творческого человека, любовь – это как вдохновение, для меня мужчина – это муза. Влюбляться нужно для того, чтобы вырастали крылья, чтобы хотелось что-то делать, чтобы хотелось выходить на сцену", – призналась прима-балерина.

Она также отметила, что цветы получает всегда вне зависимости от статуса в отношениях. "Поклонники меня уважают, и мне необязательно быть с кем-то, чтобы мне дарили цветы", – добавила Кристина Шишпор.

Напомним, балерина и футболист разошлись около шести лет назад, сохранив дружеские отношения ради воспитания их дочери Юлии. Девочка проживает с мамой в Киеве, а отец, играющий в Саудовской Аравии, поддерживает с ней тесную связь.

Несмотря на откровенность в отношениях с бывшим мужем, Кристина оставила интригу относительно своей нынешней любви, намекая, что в ее жизни есть место для романтики и вдохновения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кристина Шишпор рассказала, как "врезала" путинистке Волочковой из-за дронов ВСУ. Она лично знакома с россиянкой, и та всегда имела империалистические взгляды.

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