Монатик, Мишина, Дядя Жора и другие украинские звезды отвели детей в школу: милые фото с 1 сентября

Сегодня, в День знаний, звездные родители отправились со своими детьми в школу. В новый учебный год знаменитости провели малышей мудрым напутствием и обратились к подписчикам.

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Нарядные школьники и их родители не упустили возможности сделать семейные кадры на память. OBOZREVATEL собрал посты звезд, которые поздравили украинцев с 1 сентября (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинская актриса Любава Грешнова в 2023 году отправила в первый класс своего сына Михаила. "Я замочила слезами паркет и ковролин", – написала взволнованная звезда.

Певец Дмитрий Монатик провел в школу двух сыновей – Платона и Даниила. "Дети, хорошего вам учебного года, насколько это только возможно в наших реалиях. Родители, сил вам и терпения. Учителя, спасибо вам за смелость и жажду создавать наше яркое будущее! Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу офлайн", – обратился артист.

Ведущий Григорий Решетник с супругой также провел день с детьми. "Дмитрик у нас пошел в 1-й класс, а Иван – в 4-й", – поделилась Кристина Решетник, позировавшая с семьей возле Новопечерской школы.

Телеведущая Лилия Ребрик с дочерью Дианой также обрадовала подписчиков красивым фото. На нем мама со школьницей, одетой в вышиванку, улыбаясь, позировала возле школы.

Актриса Ксения Мишина пожелала сыну быть сильным в новом учебном году в частной Креативной детской международной школе, куда он пришел с роскошным букетом цветов.

Звезда "Спіймати Кайдаша", актриса Антонина Хижняк, провела в первый класс сына Максима. Она поделилась, что не может поверить, как быстро вырос ее ребенок.

Дизайнер Андре Тан в этом году отвел дочь Софию в третий класс. Он поделился несколькими правилами для родителей, как стать опорой и поддержкой для школьников.

Исполнитель Дядя Жора показал свою дочь-первоклассницу Амину и поздравил школьников с радостным днем.

Ранее OBOZREVATEL писал, как выглядели украинские звезды в школьные годы. Некоторые из них уже тогда проявляли творческие способности и завоевывали любовь аудитории.