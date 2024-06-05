'Мое сердце бьется с Украиной'. Представительница Польши на Евровидении 2024 тронула речью со сцены и посвятила украинцам песню

Представительница Польши на Евровидении 2024 – Luna – на одном из своих выступлений посвятила песню Украине. Артистка подчеркнула, что всем сердцем сопереживает украинцам, противостоящим России.

В зале ее инициативу встретили бурными аплодисментами. Видео появилось в Telegram-канале "Дом Евровидения".

"Происходящее в Украине происходит рядом с нами. И поэтому сейчас мое сердце очень сильно бьется вместе с Украиной и моими друзьями оттуда. Я хотела бы посвятить эту песню им", – сказала исполнительница.

Она нежно спела на фоне сине-желтых софитов, чей свет залил сцену. В англоязычном треке говорилось: "И мне никогда не было так холодно. Луна светит так ярко, и тайны живы. Тени и шепот зовут нас".

К слову, Luna не попала в финал конкурса в этом году, выбыв в полуфинале. Несмотря на это, она поддержала всех участников и призвала к миру вне арены в Мальме.

Общаясь с украинскими журналистами, польская исполнительница сказала: "Слава Украине" и приняла небольшой подарок-символ украинских женщин.

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