Меган Маркл высмеяла королевское правило, которого вынуждены придерживаться все женщины монаршей семьи

Меган Маркл рассказала о странном правиле королевской семьи, которого была вынуждена придерживаться, пока вместе с мужем не отказалась от официальных обязанностей и не переехала в США. По словам жены принца Гарри, все женщины британской монархии должны всегда носить бежевые колготки, что, по ее мнению, довольно странно.

Видео дня

Об этом Меган Маркл рассказала в интервью для проекта The Circuit. Она иронично заметила, что никогда не понимала такого "модного правила", мол, не видела, чтобы кто-то носил телесные колготки еще с 80-х.

"Несколько лет назад все было иначе. Я не могла так открыто выражать свое мнение, должна была постоянно носить колготки телесного цвета. Будем честными, это было совсем не похоже на меня. Я не видел колготок с 80-х годов. Это было немного неактуально", – высказалась жена принца Гарри.

Стоит отметить, что согласно королевскому протоколу, женщины должны надевать колготки даже летом. Монархини не должны выходить в люди с обнаженными ногами.

Кстати, это не единственное ограничение, которого Меган Маркл должна была придерживаться, выбирая образы для публичных мероприятий. Она почти всегда отдавала предпочтение одежде пастельных цветов, чтобы не копировать оттенки аутфитов старших членов королевской семьи.

"В моем понимании, вы никогда не можете одеваться в тот же цвет, что и Ее Величество (королева Елизавета. – Ред.), если это групповое мероприятие. Вы также не должны одеваться в тот же оттенок, что и один из старших членов семьи. Поэтому я подумала: "А какой цвет они, наверное, никогда не носят? Светло-коричневый, бежевый, белый". Я не пыталась выделяться", – поделилась Меган Маркл.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что инсайдер раскрыл, почему бывшая лучшая подруга Меган Маркл жалеет о дружбе с герцогиней Сассекской и обвиняет ее в проблемах в браке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!