Мечтала быть юристкой, а стала музой Карла Лагерфельда. Как сейчас выглядит 54-летняя Клаудия Шиффер

Немецкая супермодель 90-х Клаудия Шиффер стала символом эпохи моды, до сих пор вызывающей восхищение. 25 августа красавица отмечает свои сладкие 54 и все еще остается сияющей жемчужиной для ценителей стиля.

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В отличие от своих коллег, таких как Кейт Мосс, Шиффер никогда не попадала в заголовки газет из-за своих проделок. "У меня никогда не было желания быть в центре внимания", – призналась она журналу ELLE в 2017 году. Шиффер всегда считали дисциплинированной и свободной от скандалов, пишет DW. "За последние 30 лет у меня была репутация своеобразной "Ледяной королевы", – отметила модель о своей 30-летней карьере в автобиографической книге.

Ее заметили на дискотеке

Представители модельного агентства заметили 17-летнюю на танцплощадке дискотеки в Дюссельдорфе. В то время она стремилась пойти по стопах отца и стать юристом. Но застенчивая девушка из Райнберга, северо-западного немецкого городка, вскоре стала звездой. Ее светлые пряди и легендарный надутый носик мелькали в рекламах модных, косметических, автомобильных брендов по всему миру.

Кроме дефиле на подиуме для бренда высокой моды Chanel и работы моделью для таких компаний, как Mango и Accessorize, лицо Шиффер вскоре украсило первые полосы более тысячи журналов. Это была прибыльная карьера: сегодня состояние супермодели оценивается примерно в 200 миллионов евро.

Муза Карла Лагерфельда

В 1989 году немецкий фотограф Эллен фон Унверт сфотографировала Клаудию Шиффер в легендарной съемке для немецкого издания ELLE, описав 19-летнюю модель как "девушку с потрясающей улыбкой" и сравнив ее с Бриджит Бардо.

Сходство с Бардо означало, что Шиффер был особенно хорошо принята в Париже. Уже в 1988 году дизайнер Карл Лагерфельд подписал с ней контракт с Chanel, помог "Ля Шиффер" стать самой высокооплачиваемой моделью в мире. "Я буду вечно благодарна ему", – написала она после смерти дизайнера в 2019 году, добавив, что он научил ее моде, стилю и тому, как выжить в фэшн-индустрии.

Вскоре карьера Шиффер вышла за пределы подиумов и фотомоделинга, став ее собственным брендом. Звездные дизайнеры Дольче и Габбана писали о Клаудии: "Ее совершенная красота поразила нас с самого начала: роскошные, сияющие золотистые локоны, глаза голубые, как сицилийские воды, телосложение, напоминающее античные статуи богинь".

Тихая жизнь в английском городке

Шиффер ушла из подиумов, когда ей было за 20. В 2018 году она снова появилась на показе Донателлы Версаче вместе с супермоделями 90-х Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Карлой Бруни и Хеленой Кристенсен. Но знаменитая модель все еще украшает обложки и продолжает являться лицом больших брендов.

Сегодня Клаудия живет со своим мужем, кинопродюсером и режиссером Мэтью Воном, и их тремя детьми в сельской местности в Оксфордшире, примерно в 100 километрах от Лондона.

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