Марина Порошенко публично обратилась к мужу в его юбилей и растрогала сеть нежными словами. Видео

Депутат Киевского городского совета Марина Порошенко трогательно поздравила с днем рождения своего мужа, пятого президента Украины Петра Порошенко. 26 сентября политик празднует свое 60-летие, поэтому по этому случаю общественный деятель публично обратилась к нему с ласковыми словами.

Видео дня

Она поблагодарила избранника за неустанную работу и подчеркнула, что искренне любит его таким, какой он есть. Трогательное видео лидер "Европейской Солидарности" обнародовала на личной странице в Facebook.

Как отметила Марина Порошенко, в это трудное время, когда каждый украинец "живет под бременем войны", сложно подобрать слова для поздравления. Однако она не прекращает удивляться, как Петру Порошенко удается не терять силу и веру, чтобы делать так много вещей для родной страны.

"Ты никогда не жалуешься и не жалуешься. Даже я не всегда могу почувствовать, какой ценой тебе дается твоя уверенность и стойкость. Но твой оптимизм и внутренняя сила вдохновляют, дают веру и надежду, заставляют двигаться вперед и никогда не сдаваться. Ты такой, какой есть. Я люблю и уважаю тебя именно таким", – сказала общественный деятель.

Марина Порошенко не стала желать любимому каких-то чрезвычайных вещей. Она просто обратилась к 5-му президенту Украины с одной просьбой: "Не прекращай мечтать и воплощай свои мечты в жизнь. В счастливую, справедливую и демократическую жизнь всей страны".

Такое нежное обращение лидера "Европейской Солидарности" к мужу не оставило равнодушными пользователей сети. Через несколько часов после публикации ролик набрал более пяти тысяч лайков, а в комментариях люди активно поздравляют Петра Порошенко с юбилеем.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, Марина и Петр Порошенко состоят в браке уже 41 год. Они познакомились во времена учебы в университете, а уже после первой встречи 5-й президент Украины понял, что хочет провести с женщиной всю свою жизнь. Их история любви довольно бурная, ведь в свое время Петр Порошенко даже дрался за любимую. Подробнее о "непростых" отношениях супругов читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!