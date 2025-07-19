'Люди готовы 10 лет сидеть в подвале и дочь посылать за хлебом?' Певец-воин Мирослав Кувалдин высмеял уклонистов: это неполноценные мужчины

Украинский певец и лидер группы The ВЙО Мирослав Кувалдин, который в первые дни полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ, иронично высказался о согражданах, которые избегают мобилизации. По словам артиста, он действительно сочувствует уклонистам, ведь они не могут жить нормальной жизнью и перестают быть полноценными мужчинами.

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Своими мыслями защитник поделился в комментарии для Hromadske. Исполнитель также считает, что прячась от службы в армии, мужчины просто загоняют себя в тупик.

"Я им (уклонистам. – Ред.) сочувствую. Представь себе, как жить, когда ты не можешь выйти за хлебом, и свою дочь или жену просишь сходить. Мне кажется, это просто мужское все твое уничтожает на нет. Ты не можешь быть полноценным мужчиной", – высказался воин.

В частности, как отметил Мирослав Кувалдин, он не понимает, что будут делать уклонисты, если война затянется например на 10 лет. Ему трудно представить, что люди будут готовы так долго сидеть в подвалах, лишь бы только избежать мобилизации.

"Это не выход. Мне кажется, что если ты сам сейчас идешь в ТЦК, то ты еще можешь выбирать. Я какой-то такой тупик в этом вижу. Не знаю, возможно, они переждут, но я не завидую. Это очень унизительно, мне кажется", – сказал лидер группы The ВЙО.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью OBOZ.UA Мирослав Кувалдин отмечал, что ни один военный не может сказать, когда закончится война. Артист настраивает себя, что полномасштабное вторжение может продолжаться еще очень долго: "Когда ты будешь думать, что эта война никогда не закончится, а происходит по-другому, то радость от этого увеличится многократно. А если будешь мечтать, что вот-вот, еще какой-то месяц, а тем временем ничего не будет происходить, то только усиливать уныние в душе. Я настраиваю себя, что до 60 лет буду служить. Если уйду раньше, то будет лишний повод порадоваться".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что певец Крупин, который мобилизовался в ВСУ, поссорился с подписчиками из-за уклонистов.

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